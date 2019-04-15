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15.04.2019
Известия.ru

Появилось видео перехвата Сирией израильских ракет

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Источник изображения: Фото: REUTERS/Amir Cohen

Опубликовано видео перехвата силами противовоздушной обороны Сирии израильских ракет, выпущенных по военному объекту в городе Мусаяф в провинции Хама. Кадры опубликовало агентство SANA.

Атака произошла в районе 2:30 по местному времени (совпадает с мск) 13 апреля. Военные самолеты Израиля пролетели над ливанским воздушным пространством и атаковали сирийскую территорию.


Часть ракет была перехвачена, однако некоторые из них достигли целей. В результате было обрушено несколько зданий, а также пострадали трое военнослужащих.

Израильская армия пока не подтвердила нанесение удара. Информация уточняется.

28 марта ПВО Сирии отразили воздушную атаку Израиля в районе Алеппо, сбив несколько вражеских целей. Ракеты были направлены на некоторые объекты в промышленной зоне в Шейх-Наджаре.

Израильская армия неоднократно наносила удары по сирийской территории. Власти Израиля заявляют, что таким образом намерены противодействовать военному присутствию Ирана в Сирии.

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Страны
Израиль
Иран
Ливан
Сирия
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