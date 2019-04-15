Ученый РАН: пилотируемая космонавтика России не нужна

Ведущий научный сотрудник Института ядерных исследований РАН Вячеслав Докучаев заявил в беседе с радиостанцией "Говорит Москва", что космонавты бесполезны для науки.

Ученый считает, что с научной точки зрения Международная космическая станция – "пустая трата времени". По словам Докучаева, последние важные открытия принадлежат роботам, а люди в космосе просто не нужны. На МКС космонавты в основном занимаются собственным жизнеобеспечением, уверен он.

"Изучают, кто у них там дырки просверливает. Тратятся миллиарды - не рублей, а долларов, но научный выход – ноль", - заявил Докучаев.

По словам ученого, государство должно тратить деньги налогоплательщиков на "настоящую" науку. Отправлять людей в космос нужно только за частные деньги, заключил он.

Докучаев еще раз напомнил, что "давным-давно все открытия получаются с помощью роботов. Марсоход на Марсе, флуктуации реликтового излучения - все это получено роботами".