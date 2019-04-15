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15.04.2019
Военно-промышленный курьер

Ученый РАН: пилотируемая космонавтика России не нужна

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Источник изображения: vpk-news.ru

Ведущий научный сотрудник Института ядерных исследований РАН Вячеслав Докучаев заявил в беседе с радиостанцией "Говорит Москва", что космонавты бесполезны для науки.

Ученый считает, что с научной точки зрения Международная космическая станция – "пустая трата времени". По словам Докучаева, последние важные открытия принадлежат роботам, а люди в космосе просто не нужны. На МКС космонавты в основном занимаются собственным жизнеобеспечением, уверен он.

"Изучают, кто у них там дырки просверливает. Тратятся миллиарды - не рублей, а долларов, но научный выход – ноль", - заявил Докучаев.

По словам ученого, государство должно тратить деньги налогоплательщиков на "настоящую" науку. Отправлять людей в космос нужно только за частные деньги, заключил он.

Докучаев еще раз напомнил, что "давным-давно все открытия получаются с помощью роботов. Марсоход на Марсе, флуктуации реликтового излучения - все это получено роботами".

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Страны
Россия
Проекты
Марс
МКС
Робот
Ядерный щит
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