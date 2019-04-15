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15.04.2019
Военно-промышленный курьер

Данные на тысяч агентов ФБР США теперь в свободном доступе

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Источник изображения: vpk-news.ru

Хакеры выгрузили в интернет десятки файлов с личной информацией тысяч агентов Федерального бюро расследований США и сотрудников правоохранительных органов.

Как сообщает TechCrunch, данные были получены хакерами в результате взлома закрытых веб-сайтов, связанных с Ассоциацией Национальной академии ФБР в Куантико (Вирджиния).

В частности, речь идет о публикации около 4 тысяч уникальных записей с именами членов ассоциации, их личных и контактных данных, названий их должностей. TechCrunch отмечает, что хакеры выложили данные на собственном веб-сайте.

Изданию удалось связаться и поговорить с одним из хакеров, который якобы участвовал в преступлении. По его словам, им удалось получить более миллиона записей о сотрудниках федеральных служб США и госкомпаний.

"Скоро они будут проданы", - сообщил якобы изданию TechCrunch один из похитителей.

Как уже сообщало EADaily, ранее на специализированных форумах Интернета появился в свободном доступе черный список Банка России , в котором значатся порядка 120 тыс. граждан и компаний, которым регулятор отказал в обслуживании по закону о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

 

 

 

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Россия
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