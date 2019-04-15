Немецкий журналист назвал ЗРС С-400 "Триумф" "кошмаром для НАТО"

Российские зенитно-ракетные системы С-400 "Триумф" являются одной из самых мощных систем ПВО в мире, при этом для самой России они – "бестселлер", а для НАТО – "кошмар", пишет немецкий журналист Гернот Крампер в статье для журнал Stern.

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Журналист утверждает, что хотя западным странам неизвестны все характеристики российских систем, но одно то, что страна, входящая в НАТО - Турция предпочла ЗРС С-400 американским комплексам ПВО Patriot, говорит о том, что "они впечатляют". Москва утверждает, что эти системы могут бороться с самолетами-невидимками США и хотя на Западе к этим высказываниям относятся скептически, размещение всего лишь одного дивизиона С-400 в Сирии привело к тому, что американские истребители перестали контролировать воздушное пространство страны.

США долгое время доминировали в мировом воздушном пространстве, однако С-400 становится опасной для самолетов-невидимок. Его характеристики, как в обнаружении цели, так и в радиусе действия, впечатляют

- заявляет Крампер, добавив, что российская система является более продвинутой по сравнению с американской Patriot, и к тому же стоит почти в два раза дешевле.

Отметим, что российскую ЗРС С-400 "Триумф" уже получил Китай, а Турция и Индия ожидают поставки. При чем Турция отказывается от предложений США по приобретению американской зенитной системы Patriot вместо С-400 даже под угрозой санкций со стороны Вашингтона, заявляя, что вопрос по закупке С-400 уже решенный.