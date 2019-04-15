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15.04.2019
Российская газета

СМИ: НАТО испугался потерять воздушное пространство Турции из-за С-400

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Источник изображения: rg.ru

Приобретение Турцией зенитно-ракетных комплексов С-400 является для НАТО большой проблемой. Это оружие не соотносится с другими элементами противовоздушной обороны альянса. В этой связи военный блок опасается потерять контроль над воздушным пространством Турции, пишет в журнале Stern журналист Гернот Крампер.

Автор отмечает, что присутствие только одной российской батареи в Сирии привело к тому, что западные истребители не смогли больше контролировать воздушное пространство страны, а каждый боевой вылет становился непредсказуемым. С четырьмя дивизионами С-400 влияние Турции в восточном Средиземноморье во много раз возрастет. Против воли Анкары никто не сможет действовать в турецком воздушном пространстве. С российской системой обороны турки выбирают большую самостоятельность и меньшую зависимость. Комплекс С-400 обладает полным набором функций.

"США долгое время доминировали в мировом воздушном пространстве, однако С-400 становится опасной и для самолетов-невидимок. Его характеристики, как в обнаружении цели, так и в радиусе действия, впечатляют", - отмечает Крампер. По его словам, зенитно-ракетные комплексы С-400 являются одной из самых мощных систем ПВО в мире, при этом для Москвы они - "бестселлер", в то время как для НАТО - "кошмар". Точные характеристики комплекса неизвестны западным странам. При этом сомнения в отношении возможностей системы бороться с "невидимками" были развеяны после покупки С-400 Турцией и другими странами.

Кроме того, сделка с Россией оказалась для Турции более выгодной. С-400 считается более продвинутой, нежели система Patriot, и к тому же стоит почти в два раза дешевле, говорится в статье.


Александр Саможнев

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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Страны
Россия
Сирия
Турция
Продукция
Patriot ЗРК
С-400 Триумф
Проекты
NATO
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