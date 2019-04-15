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15.04.2019
Известия.ru

На Украине появится новая медаль "За ранение"

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Михаил Палинчак

Украинским военнослужащим начнут вручать новую медаль — "За ранение". Об этом сообщило Главное управление развития и сопровождения материального обеспечения вооруженных сил Украины в Facebook.

"Начинает движение новая система ведомственных наград министерства обороны Украины! Первой наградой, которая… перерезает ленту старта реформирования системы наград, будет медаль "За ранение"!" — говорится в сообщении, опубликованном в пятницу, 12 апреля.

Уточняется, что на ленте награды будут располагаться веточки, которые обозначают количество ранений и степень их тяжести. Для легких ранений — белые и серебряные ветви, для тяжелых — золотые и желтые.

На медаль будет нанесена надпись "За жертву крови в боях за свободу Украины". Подлинность медали будет определяться при помощи индивидуального номера.

7 апреля президент Украины Петр Порошенко посмертно наградил орденом Богдана Хмельницкого украинскую националистку Яну Червоную, которую прозвали "Ведьмой".

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Страны
Украина
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2 комментария
№1
15.04.2019 06:52
За подрыв при использовании миномета "Молот" то же будут теперь медали вручать?
Белые,серебренные,золотые и желтые ветви это правильно и хорошо.Но предлагаю еще и "синие ветви" вручать при получение ранений в пьяных междоусобных разборках.

Все у них "житти по новому",ёпрст.
-1
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№2
15.04.2019 07:17
Цитата, morsikoff сообщ. №1
За подрыв при использовании миномета "Молот" ...
- недавно видел новость, что с самостийным ПТРК зафиксирован случай самоподрыва при пуске. Так что, потенциальный круг героев расширяется, как и варианты отличительных знаков: миномёт перед "веточками" в первом случае, ПТРК во втором...
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