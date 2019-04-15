На Украине появится новая медаль "За ранение"
Украинским военнослужащим начнут вручать новую медаль — "За ранение". Об этом сообщило Главное управление развития и сопровождения материального обеспечения вооруженных сил Украины в Facebook.
"Начинает движение новая система ведомственных наград министерства обороны Украины! Первой наградой, которая… перерезает ленту старта реформирования системы наград, будет медаль "За ранение"!" — говорится в сообщении, опубликованном в пятницу, 12 апреля.
Уточняется, что на ленте награды будут располагаться веточки, которые обозначают количество ранений и степень их тяжести. Для легких ранений — белые и серебряные ветви, для тяжелых — золотые и желтые.
На медаль будет нанесена надпись "За жертву крови в боях за свободу Украины". Подлинность медали будет определяться при помощи индивидуального номера.
7 апреля президент Украины Петр Порошенко посмертно наградил орденом Богдана Хмельницкого украинскую националистку Яну Червоную, которую прозвали "Ведьмой".
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Белые,серебренные,золотые и желтые ветви это правильно и хорошо.Но предлагаю еще и "синие ветви" вручать при получение ранений в пьяных междоусобных разборках.
Все у них "житти по новому",ёпрст.
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