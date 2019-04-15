В Китае разработали беспилотное амфибийное судно "Морская ящерица"

Китай во всю готовится к ведению боевых действий на спорных островах в Южно-Китайском море, для чего разрабатывает новые образцы амфибийной техники, способной обеспечить быструю высадку десанта на необорудованное побережье.

Источник изображения: topwar.ru

Машиностроительное предприятие Qingdao Wuchuan Heavy Industry (входит в государственную кораблестроительную корпорацию China Shipbuilding Industry Corp- CSIC) 8 апреля продемонстрировало первый в мире амфибийный беспилотный быстроходный транспортер "Морская ящерица", передает блог bmpd.

Источник изображения: topwar.ru

По заявлению разработчиков новое беспилотное транспортное средство предназначено для действий на спорных островах в Южно-Китайском море. "Морская ящерица" способна со скоростью до 50 узлов доставить морской десант к побережью и высадить его на необорудованное побережье, осуществлять патрулирование и охрану зоны высадки. Кроме того беспилотник может снабжать воинские части Китая, дислоцирующихся на подконтрольных КНР искусственных рифах в архипелаге Спратли и на Парасельских стровах.

Беспилотник оснащен усовершенствованной системой навигации и управления огнем, системой ситуационной осведомленности, которая комбинирует изображение с высококачественных камер видимого и инфракрасного света с показаниями лидаров и радаров. Все эти данные передаются в удаленный центр управления, размещенный на крупном надводном корабле ВМС НОАК.

Длина транспортера составляет 12 метров, ширина - 4,14 метра. Скорость движения на воде - до 50 узлов. Скорость движения по суше не указана. Также нет данных по вместимости беспилотника.

Также сообщается о создании компанией Shaanxi Baoji Special Vehicles Manufacturing Co., Ltd, производящей легкую бронетехнику, амфибийного транспортного средства для нужд армейского спецназа НОАК.