Войти
15.04.2019
Военное обозрение

В Китае разработали беспилотное амфибийное судно "Морская ящерица"

310
0
0

Китай во всю готовится к ведению боевых действий на спорных островах в Южно-Китайском море, для чего разрабатывает новые образцы амфибийной техники, способной обеспечить быструю высадку десанта на необорудованное побережье.

Источник изображения: topwar.ru

Машиностроительное предприятие Qingdao Wuchuan Heavy Industry (входит в государственную кораблестроительную корпорацию China Shipbuilding Industry Corp- CSIC) 8 апреля продемонстрировало первый в мире амфибийный беспилотный быстроходный транспортер "Морская ящерица", передает блог bmpd.

Источник изображения: topwar.ru

По заявлению разработчиков новое беспилотное транспортное средство предназначено для действий на спорных островах в Южно-Китайском море. "Морская ящерица" способна со скоростью до 50 узлов доставить морской десант к побережью и высадить его на необорудованное побережье, осуществлять патрулирование и охрану зоны высадки. Кроме того беспилотник может снабжать воинские части Китая, дислоцирующихся на подконтрольных КНР искусственных рифах в архипелаге Спратли и на Парасельских стровах.

Беспилотник оснащен усовершенствованной системой навигации и управления огнем, системой ситуационной осведомленности, которая комбинирует изображение с высококачественных камер видимого и инфракрасного света с показаниями лидаров и радаров. Все эти данные передаются в удаленный центр управления, размещенный на крупном надводном корабле ВМС НОАК.

Длина транспортера составляет 12 метров, ширина - 4,14 метра. Скорость движения на воде - до 50 узлов. Скорость движения по суше не указана. Также нет данных по вместимости беспилотника.

Также сообщается о создании компанией Shaanxi Baoji Special Vehicles Manufacturing Co., Ltd, производящей легкую бронетехнику, амфибийного транспортного средства для нужд армейского спецназа НОАК.

Источник изображения: topwar.ru

Права на данный материал принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Продукция
Shaanxi Y-8
Компании
CSIC
Проекты
БПЛА
Похожие новости
24.12.2018
Африка: колонизация по-китайски
25.09.2018
Компания AVIC объявила о рекордном экспорте в 2017 году
25.02.2015
Лицензия на независимость
15.05.2013
ВТА: лидеры и аутсайдеры
06.04.2011
Китайский беспилотный вертолет опробован в действии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 15.04 12:48
  • 3
На Украине появится новая медаль "За ранение"
  • 15.04 12:18
  • 13
Защита эскизного проекта среднего транспортного самолета Ил-276 состоится весной 2019 года
  • 15.04 12:16
  • 147
Что делать с авианосцем: "Адмирал Кузнецов" может не вернуться в строй
  • 15.04 11:58
  • 4
Aurus одинокий: кабриолеты не готовы к Параду Победы
  • 15.04 11:53
  • 3
Источник: Шойгу и Салюков проведут смотр войск на параде Победы на кабриолетах Aurus
  • 15.04 11:44
  • 1
Россия в ожидании новой революции
  • 15.04 11:25
  • 1
Выборных назначен замгендиректора "Ростеха", будет курировать диверсификацию и взаимодействие с ТЭК
  • 15.04 11:16
  • 3
Антигравитатор на колесах
  • 15.04 11:01
  • 5
ВС Ирака получили новую партию российских танков Т-90С
  • 15.04 10:57
  • 33
Турция может стать одним из первых заказчиков Су-57
  • 15.04 10:36
  • 2
Амурская твердыня
  • 15.04 10:32
  • 1
«Мы добирались до орбитальной станции двое суток»
  • 15.04 10:20
  • 1
"Федерация" может стать "Орлом" или "Аистом"
  • 15.04 10:16
  • 1
Сирийские С-300 не смогли отразить атаку израильской авиации
  • 15.04 10:14
  • 6
SpaceX перенесла запуск ракеты-носителя Falcon Heavy