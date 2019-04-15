Ракетные катера усилили группировку черноморского флота РФ

Учения войск Южного военного округа (ЮВО) прошли в Республике Крым.

Ракетные катера "Шуя" и "Р-60", а также противолодочный корабль "Суздалец" и катер "Кинель" усилили группировку кораблей Черноморского флота ВМФ России.

В задачи отряда боевых кораблей входил мониторинг обстановки под водой и в воздухе. После выполнения целей они вернулись в места постоянного базирования, передает "Федеральное агентство новостей".

Истребители Су-27СМ сопроводили бомбардировщики Ту-160 и перехватили условного противника. Ракетные комплексы "Бастион" и "Бал" нанесли удары по морским целям "врага".

Боевая подготовка прошла на фоне учений НАТО "Морской щит-2019", которые проходят в Черном море с 5 по 13 апреля. В них принимают участие страны-члены Североатлантического Альянса и Украина.