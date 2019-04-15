На Черноморском флоте назвали учения НАТО "хорошим подспорьем"
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Российские боевые корабли выходили в море для выполнения учебно-боевых задач во время маневров НАТО "Морской щит — 2019", ставших для моряков "хорошим подспорьем", сообщила пресс-служба Черноморского флота.
Отряд российских кораблей, как рассказали в пресс-службе, выдвинулся в заданные районы, где занялся контролем и мониторингом подводной, надводной и воздушной обстановки.
Группировку кораблей Черноморского флота усилили большой ракетный катер "Шуя", малый ракетный катер "Р-60" и малый противолодочный корабль "Суздалец", а также противодиверсионный катер "Кинель".
После выполнения поставленных задач отряд кораблей и подразделения морской пехоты вернулись в пункты базирования и приступили к выполнению мероприятий по плану повседневной деятельности.
Многонациональные морские учения "Морской щит — 2019", в которых задействованы силы стран-членов НАТО и Украины, проходят в Черном море с 5 по 13 апреля.
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