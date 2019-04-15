Войти
15.04.2019
РИА Новости

На Черноморском флоте назвали учения НАТО "хорошим подспорьем"

271
0
0
Малый противолодочный корабль МПК-118 ("Суздалец") во время празднования Дня Военно-морского флота России в Севастополе.
Малый противолодочный корабль МПК-118 ("Суздалец") во время празднования Дня Военно-морского флота России в Севастополе.
Источник изображения: © РИА Новости / Константин Чалабов

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Российские боевые корабли выходили в море для выполнения учебно-боевых задач во время маневров НАТО "Морской щит — 2019", ставших для моряков "хорошим подспорьем", сообщила пресс-служба Черноморского флота.

Отряд российских кораблей, как рассказали в пресс-службе, выдвинулся в заданные районы, где занялся контролем и мониторингом подводной, надводной и воздушной обстановки.

Группировку кораблей Черноморского флота усилили большой ракетный катер "Шуя", малый ракетный катер "Р-60" и малый противолодочный корабль "Суздалец", а также противодиверсионный катер "Кинель".

"В ходе учения подразделения морской пехоты произвели погрузку бронетранспортеров БТР-82АМ и личного состава на большой десантный корабль "Азов", выполнили переход в позиционный район, где отработали выход БТР на плав для высадки десанта на незнакомый участок побережья", – добавили в пресс-службе.

После выполнения поставленных задач отряд кораблей и подразделения морской пехоты вернулись в пункты базирования и приступили к выполнению мероприятий по плану повседневной деятельности.

"Плановые мероприятия боевой подготовки проходят на фоне учения объединенных военно-морских сил НАТО "Морской щит — 2019", которое послужило хорошим подспорьем для отработки силами Черноморского флота учебно-боевых задач по своему предназначению в условиях реальной обстановки", – отметили в пресс-службе Черноморского флота.

Многонациональные морские учения "Морской щит — 2019", в которых задействованы силы стран-членов НАТО и Украины, проходят в Черном море с 5 по 13 апреля.

Права на данный материал принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
БТР-82
БТР-82А
Проекты
NATO
БДК 775
Военные учения
ЧФ
Похожие новости
15.04.2019
Большой десантный корабль Черноморского флота перебросил бронетранспортеры в рамках учений
02.08.2017
Салют Андреевскому флагу
19.09.2016
Украинская армия сгинет при попытке атаковать Россию
29.10.2014
Не все – образцы
05.11.2013
Балансирование на грани технических возможностей
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 15.04 12:48
  • 3
На Украине появится новая медаль "За ранение"
  • 15.04 12:18
  • 13
Защита эскизного проекта среднего транспортного самолета Ил-276 состоится весной 2019 года
  • 15.04 12:16
  • 147
Что делать с авианосцем: "Адмирал Кузнецов" может не вернуться в строй
  • 15.04 11:58
  • 4
Aurus одинокий: кабриолеты не готовы к Параду Победы
  • 15.04 11:53
  • 3
Источник: Шойгу и Салюков проведут смотр войск на параде Победы на кабриолетах Aurus
  • 15.04 11:44
  • 1
Россия в ожидании новой революции
  • 15.04 11:25
  • 1
Выборных назначен замгендиректора "Ростеха", будет курировать диверсификацию и взаимодействие с ТЭК
  • 15.04 11:16
  • 3
Антигравитатор на колесах
  • 15.04 11:01
  • 5
ВС Ирака получили новую партию российских танков Т-90С
  • 15.04 10:57
  • 33
Турция может стать одним из первых заказчиков Су-57
  • 15.04 10:36
  • 2
Амурская твердыня
  • 15.04 10:32
  • 1
«Мы добирались до орбитальной станции двое суток»
  • 15.04 10:20
  • 1
"Федерация" может стать "Орлом" или "Аистом"
  • 15.04 10:16
  • 1
Сирийские С-300 не смогли отразить атаку израильской авиации
  • 15.04 10:14
  • 6
SpaceX перенесла запуск ракеты-носителя Falcon Heavy