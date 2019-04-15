На Черноморском флоте назвали учения НАТО "хорошим подспорьем"

Малый противолодочный корабль МПК-118 ("Суздалец") во время празднования Дня Военно-морского флота России в Севастополе.

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Российские боевые корабли выходили в море для выполнения учебно-боевых задач во время маневров НАТО "Морской щит — 2019", ставших для моряков "хорошим подспорьем", сообщила пресс-служба Черноморского флота.

Отряд российских кораблей, как рассказали в пресс-службе, выдвинулся в заданные районы, где занялся контролем и мониторингом подводной, надводной и воздушной обстановки.

Группировку кораблей Черноморского флота усилили большой ракетный катер "Шуя", малый ракетный катер "Р-60" и малый противолодочный корабль "Суздалец", а также противодиверсионный катер "Кинель".

"В ходе учения подразделения морской пехоты произвели погрузку бронетранспортеров БТР-82АМ и личного состава на большой десантный корабль "Азов", выполнили переход в позиционный район, где отработали выход БТР на плав для высадки десанта на незнакомый участок побережья", – добавили в пресс-службе.

После выполнения поставленных задач отряд кораблей и подразделения морской пехоты вернулись в пункты базирования и приступили к выполнению мероприятий по плану повседневной деятельности.

"Плановые мероприятия боевой подготовки проходят на фоне учения объединенных военно-морских сил НАТО "Морской щит — 2019", которое послужило хорошим подспорьем для отработки силами Черноморского флота учебно-боевых задач по своему предназначению в условиях реальной обстановки", – отметили в пресс-службе Черноморского флота.

Многонациональные морские учения "Морской щит — 2019", в которых задействованы силы стран-членов НАТО и Украины, проходят в Черном море с 5 по 13 апреля.