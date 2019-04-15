Корабли Тихоокеанского флота и ВМС Филиппин проводят совместные учения

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Корабли Тихоокеанского флота (ТОФ) и ВМС Филиппин проводят в Южно-Китайском море совместные учения по маневрированию и связи, сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

В субботу корабли ТОФ в составе больших противолодочных кораблей "Адмирал Виноградов" и "Адмирал Трибуц", среднего морского танкера "Иркут" завершили программу неофициального визита в столицу Филиппин Манилу.

"После выхода из порта корабли Тихоокеанского флота и Военно-морских сил Филиппин в Южно-Китайском море приступили к проведению учения, в ходе которого отрабатываются вопросы совместного тактического маневрирования и организация связи", - сообщил Воскресенский.

Сообщается, что корабли ТОФ находились в Маниле с 8 апреля. За это время командир отряда осуществил визит вежливости к командующему ВМС Филиппин. Кроме того, тихоокеанцы возложили венок к памятнику национальному герою Хосе Рисалю и приняли участие в товарищеских матчах по футболу и волейболу. Также российские корабли могли посетить жители и гости Манилы.