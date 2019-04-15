Войти
15.04.2019
Военное обозрение

Глава Госдепа США назвал "лицемерными" требования России по Венесуэле

257
0
0

Госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео заявил, что все призывы России не вмешиваться во внутренние дела Венесуэлы являются лицемерными. Соответствующее заявление он сделал в Чили, когда рассказывал о политике США в отношении стран Латинской Америки. Об этом сообщается на сайте Госдепа США.

Источник изображения: topwar.ru

Помпео не только назвал призывы России о невмешательстве "лицемерными", но и обвинил Россию, а вместе с ней и Китай в разрушении Венесуэлы. По его словам, этому способствовали российские и китайские "финансовые интервенции". Кроме того, Помпео назвал явной провокацией нахождение на территории Венесуэлы российских военных и открытие там российского учебного центра.

Мы не должны позволять, чтобы Россия обостряла и так опасную ситуацию в этой стране

- подчеркнул госсекретарь США, добавив, что США со своими союзниками и партнерами продолжит политику полной изоляции Мадуро.

Также Помпео обвинил Россию в "давних связях" с авторитарными режимами на Кубе и в Никарагуа, которым она "продает оружие, распространяет ложь и все виды пропаганды".

Ранее сообщалось о прибытии в Венесуэлу двух военно-транспортных самолетов ВКС РФ с 35 тоннами груза и 99 российскими военными во главе с высокопоставленным офицером. Несмотря на озабоченность США и их "партнеров" нахождением российских военных в Венесуэле, власти страны не намерены прекращать военно-техническое сотрудничество с Россией.

Права на данный материал принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Венесуэла
Китай
Никарагуа
Россия
США
Чили
Похожие новости
11.04.2017
Сергей Савельев: Япония хочет сотрудничать с Россией по космодрому Восточный
01.04.2014
Россия на оружейном рынке Латинской Америки ("ИноСМИ", Россия)
01.04.2014
Пусть растет «Подсолнух»
05.04.2013
Рынок бронетехники стран Латинской Америки в 2005-2012 гг. и прогноз на 2013-2016 гг.
10.10.2011
Уровень прозрачности информации об оборонных расходах Эквадора
10.04.2008
Военно-воздушные дальнобойщики
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 15.04 12:48
  • 3
На Украине появится новая медаль "За ранение"
  • 15.04 12:18
  • 13
Защита эскизного проекта среднего транспортного самолета Ил-276 состоится весной 2019 года
  • 15.04 12:16
  • 147
Что делать с авианосцем: "Адмирал Кузнецов" может не вернуться в строй
  • 15.04 11:58
  • 4
Aurus одинокий: кабриолеты не готовы к Параду Победы
  • 15.04 11:53
  • 3
Источник: Шойгу и Салюков проведут смотр войск на параде Победы на кабриолетах Aurus
  • 15.04 11:44
  • 1
Россия в ожидании новой революции
  • 15.04 11:25
  • 1
Выборных назначен замгендиректора "Ростеха", будет курировать диверсификацию и взаимодействие с ТЭК
  • 15.04 11:16
  • 3
Антигравитатор на колесах
  • 15.04 11:01
  • 5
ВС Ирака получили новую партию российских танков Т-90С
  • 15.04 10:57
  • 33
Турция может стать одним из первых заказчиков Су-57
  • 15.04 10:36
  • 2
Амурская твердыня
  • 15.04 10:32
  • 1
«Мы добирались до орбитальной станции двое суток»
  • 15.04 10:20
  • 1
"Федерация" может стать "Орлом" или "Аистом"
  • 15.04 10:16
  • 1
Сирийские С-300 не смогли отразить атаку израильской авиации
  • 15.04 10:14
  • 6
SpaceX перенесла запуск ракеты-носителя Falcon Heavy