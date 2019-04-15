Глава Госдепа США назвал "лицемерными" требования России по Венесуэле

Госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео заявил, что все призывы России не вмешиваться во внутренние дела Венесуэлы являются лицемерными. Соответствующее заявление он сделал в Чили, когда рассказывал о политике США в отношении стран Латинской Америки. Об этом сообщается на сайте Госдепа США.

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Помпео не только назвал призывы России о невмешательстве "лицемерными", но и обвинил Россию, а вместе с ней и Китай в разрушении Венесуэлы. По его словам, этому способствовали российские и китайские "финансовые интервенции". Кроме того, Помпео назвал явной провокацией нахождение на территории Венесуэлы российских военных и открытие там российского учебного центра.

Мы не должны позволять, чтобы Россия обостряла и так опасную ситуацию в этой стране

- подчеркнул госсекретарь США, добавив, что США со своими союзниками и партнерами продолжит политику полной изоляции Мадуро.

Также Помпео обвинил Россию в "давних связях" с авторитарными режимами на Кубе и в Никарагуа, которым она "продает оружие, распространяет ложь и все виды пропаганды".

Ранее сообщалось о прибытии в Венесуэлу двух военно-транспортных самолетов ВКС РФ с 35 тоннами груза и 99 российскими военными во главе с высокопоставленным офицером. Несмотря на озабоченность США и их "партнеров" нахождением российских военных в Венесуэле, власти страны не намерены прекращать военно-техническое сотрудничество с Россией.