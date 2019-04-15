Войти
15.04.2019
Интерфакс-АВН

Спецпредставитель США по Афганистану назвал безрассудным объявленное талибами весеннее наступление

256
0
0
Военнослужащий армии США
Военнослужащий армии США в афганской провинции Забул.
Источник изображения: www.arms-expo.ru

Кабул. 13 апреля. ИНТЕРФАКС - В Вашингтоне осудили объявленное на днях движением "Талибан" (запрещено в РФ) весеннее наступление.

Специальный представитель США по Афганистану Залмай Халилзад назвал это решение талибов безрассудным.

"Решение "Талибан" о начале весеннего наступления безрассудно. Безответственно предположить, что рост насилия оправдан, поскольку правительство объявило план обеспечения безопасности. Афганский народ ясно выразил свое стремление к миру", - написал дипломат в своем микроблоге в Twitter.

"Все афганцы должны осудить это заявление. От имени Соединенных Штатов я осуждаю это объявление весеннего наступления и призываю Пакистан, Катар и другие страны, которые хотят мира в Афганистане, сделать то же самое", - заявил З.Халилзад .

По его словам, "в результате этого заявления лидеры талибов демонстрируют свое равнодушие к требованиям афганцев по всей стране".

"Призыв к активизации боевых действий не будет способствовать мирным усилиям, казни принесут еще больше страданий... В то время, когда все афганцы должны объединяться в переговорах для определения общего будущего, призыв к боевым действиям предполагает, что талибы застряли в путях прошлого", - отметил американский спецпредставитель.

По его словам, "США и их международные партнеры будут стоять вместе с афганскими силами безопасности, чтобы продолжать свои усилия по прекращению войны в Афганистане.

"Мы стремимся посадить стороны за стол переговоров о мире... Убийство афганцев должно прекратиться. Все стороны должны положить конец излишнему насилию и вместо этого участвовать в межафганском диалоге, который ведет к переговорам по политическому урегулированию и "дорожной карте" для прекращения войны в этом году. Афганский народ хочет мира, и США стоят с ними", - подчеркнул З.Халилзад.

Ранее талибы объявили о начале весенней операции "Аль-Фатх". В специальном заявлении, распространенном в афганских СМИ, талибы призвали соотечественников присоединиться к борьбе "с иностранными захватчиками и их пособниками", но не допускать жертв среди гражданского населения.

"Защита жизни и имущества соотечественников, охрана государственных резервов и благотворительные проекты также являются частью ваших обязанностей", - отмечается в заявлении.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Катар
Пакистан
США
Похожие новости
26.11.2018
Появится ли "арабское НАТО"
15.05.2017
Москва всегда виновата
09.12.2015
Охотники за террористами
05.05.2014
Дальнейшие пути развития основного боевого танка
22.08.2012
Передовики мирового оружейного бизнеса
20.05.2011
Для чего государства ведут гонку вооружений?
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 15.04 12:48
  • 3
На Украине появится новая медаль "За ранение"
  • 15.04 12:18
  • 13
Защита эскизного проекта среднего транспортного самолета Ил-276 состоится весной 2019 года
  • 15.04 12:16
  • 147
Что делать с авианосцем: "Адмирал Кузнецов" может не вернуться в строй
  • 15.04 11:58
  • 4
Aurus одинокий: кабриолеты не готовы к Параду Победы
  • 15.04 11:53
  • 3
Источник: Шойгу и Салюков проведут смотр войск на параде Победы на кабриолетах Aurus
  • 15.04 11:44
  • 1
Россия в ожидании новой революции
  • 15.04 11:25
  • 1
Выборных назначен замгендиректора "Ростеха", будет курировать диверсификацию и взаимодействие с ТЭК
  • 15.04 11:16
  • 3
Антигравитатор на колесах
  • 15.04 11:01
  • 5
ВС Ирака получили новую партию российских танков Т-90С
  • 15.04 10:57
  • 33
Турция может стать одним из первых заказчиков Су-57
  • 15.04 10:36
  • 2
Амурская твердыня
  • 15.04 10:32
  • 1
«Мы добирались до орбитальной станции двое суток»
  • 15.04 10:20
  • 1
"Федерация" может стать "Орлом" или "Аистом"
  • 15.04 10:16
  • 1
Сирийские С-300 не смогли отразить атаку израильской авиации
  • 15.04 10:14
  • 6
SpaceX перенесла запуск ракеты-носителя Falcon Heavy