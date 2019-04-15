Варианты названий для кораблей "Федерация" озвучили в "Роскосмосе"

Новые российские космические корабли, которые сейчас называются "Федерация", могут получить наименования в честь первых российских кораблей.

Как рассказали "РИА Новости" в госкорпорации "Роскосмос", речь идет о названиях плавучих средств, построенных императором Петром Первым.

Среди рассматриваемых названий фигурируют "Орел", "Флаг" и "Аист", отметили в "Роскосмосе". При этом там подчеркнули, что это пока лишь идея.

2 апреля глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил об увольнении ряда сотрудников ракетно-космической корпорации "Энергия", работавших над созданием корабля "Федерация".

В конце февраля глава госкорпорации заявил, что корабль "Федерация" не будет использоваться для полетов к Международной космической станции (МКС).

Летом 2018 года сообщалось, что тестовый беспилотный полет "Федерации" намечен на 2022 год. Планировалось, что корабль совершит беспилотный полет к МКС в 2023 году, а в 2024-м на нем к МКС направится экипаж из двух человек.

"Федерация" — многоразовый пилотируемый космический корабль, который должен прийти на смену пилотируемым кораблям серии "Союз". Новейший аппарат сможет брать на борт до шести членов экипажа, а также до 500 кг груза. В грузовом варианте корабль сможет выводить на низкую околоземную орбиту до 2 т грузов.