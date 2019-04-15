Американские программы переоборудования вертолетов в беспилотные

Оригинал взят у коллеги andrej_kraft в Беспилотный транспорт

Совсем небольшая заметка в блоге коллег bmpd об одноразовом транспортном БЛА вызвала довольно живое обсуждение (здесь чуть больше информации). Видимо командование корпуса морской пехоты (КМП) США всерьез озабочено проблемой материально-технического обеспечения действий подразделений на берегу, потому что в этой области параллельно ведутся НИОКР и по другим направлениям.

Американские морские пехотинцы разгружают беспилотный вертолет UH-1 "Хьюи", оснащенный комплектом TALOS на заключительных испытаниях системы AACUS (13 декабря 2017 года, Куантико, шт. Вирджиния)

Одной из таких разработок является вертолётный тактический комплекс автономного пилотирования TALOS (Tactical Autonomous Aerial Logistics System) компании Aurora Flight Sciences. В состав комплекса входят системы видеонаблюдения, датчики, бортовая ЭВМ с интерфейсом подключения к авионике вертолёта, а также рабочая станция пилота-оператора на базе стандартного планшетного ПК со специализированным программным обеспечением. Датчики системы монтируются единым блоком на подвесе в носовой части фюзеляжа, что позволяют системе своевременно обнаруживать различные объекты и избегать столкновений, в том числе в ночное время и при неблагоприятных метеоусловиях. Компьютерная система комплекса способна выстраивать и корректировать маршрут летательного аппарата (ЛА) на всём протяжении полёта, а также определять оптимальное место посадки на основе данных сенсоров. Система TALOS может осуществлять управление вертолётом в условиях отсутствия сигнала систем связи и доступа к спутниковым навигационным системам. В автономном режиме могут осуществляться как взлёт, так и посадка ЛА, при этом площадки не требуется наличие специально подготовленной посадочной.

Комплекс автономного пилотирования TALOS может устанавливаться как на беспилотных, так и на пилотируемых вертолётах, оснащенных автопилотом. Прототип системы успешно прошел испытания на беспилотном вертолёте AH-6 "Литтл Бёрд" и на пилотируемых вертолётах "Белл-206" нескольких модификаций.

Комплексы TALOS на вертолётах AH-6 "Литтл Бёрд" (слева) и "Белл-206" (справа)

Управление вертолётом с системой TALOS осуществляется пилотом-оператором с рабочей станции на основе планшетного ПК со специализированным программным обеспечением (СПО).

Рабочий интерфейс специализированного программного обеспечения комплекса TALOSна экране планшетного ПК

Используя СПО на базе операционной системы Android, оператор задаёт имеющиеся полётные данные (характер груза, пункты отправки и назначения, маршрут и другие параметры полета). По прибытии вертолёта в пункт назначения комплекс производит сканирование прилегающего участка местности. Если посадка в указанной точке невозможна, система находит до трёх альтернативных площадок и передаёт данные оператору для принятия решения.

Комплекс TALOS стал результатом программы создания авиационной системы автономного пилотирования для транспортного и материально-технического обеспечения подразделений КМП США AACUS (Autonomous Aerial Cargo/Utility System), запущенной Управлением научных исследований (УНИ) ВМС США (Office of Naval Research - ONR) в декабре 2011 года на основании опыта использования вертолётной техники в ходе военных действий в Афганистане и Ираке.

Ранее проблему срочной доставки грузов в труднодоступные и опасные районы командование КМП США пыталось решить посредством применения БЛА. Так, в Афганистане активно эксплуатировались два беспилотных вертолёта K-MAX. Однако они были способны осуществлять посадку только в режиме дистанционного управления с земли, что требовало постоянного присутствия в районе действий подразделений КМП квалифицированного пилота-оператора. По этой причине одним из основных требований при разработке системы TALOS стала возможность обеспечения полной автономности на всех этапах полёта.

Помимо компании Aurora Flight Sciences, получившей в 2012 году контракт на разработку системы на сумму 28 млн. долларов, в течение двух лет параллельные исследования по программе проводила компания "Локхид Мартин", которая также разработала прототип системы автономного пилотирования OPTIMUS. По результатам конкурсных испытаний эксперты УНИ ВМС США сделали выбор в пользу проекта компании Aurora Flight Sciences.

Прототип системы AACUS был продемонстрирован в Куантико на вертолете "Литтл Бёрд" в феврале 2014 года

В 2014 году эта фирма получила второй контракт на 13,7 млн. долларов на производство и тестирование нескольких прототипов системы. В ноябре 2016 года система TALOS прошла успешные испытания на пилотируемых вертолётах "Белл-206" различных модификаций.

Заключительные демонстрационные испытания системы проводились 13 декабря 2017 года на вертолёте UH-1 "Хьюи" на авиабазе КМП США Куантико (штат Вирджиния).

Демонстрационные испытания посадки в автономном режиме вертолёта UH-1 "Хьюи" с системой TALOS на авиабазе КМП США Куантико

Вертолёт успешно произвел взлёт, полёт по заданному маршруту и посадку в автономном режиме. При этом была продемонстрирована способность вертолёта избегать столкновений с различными объектами на земле и в воздухе. Также была успешно протестирована функция автономного поиска посадочной площадки. В отличие от более ранних промежуточных испытаний в данном случае оценка эксплуатационных возможностей всех компонентов системы TALOS осуществлялась в ходе выполнения комплексной задачи по транспортировке грузов.

Отличительной особенностью комплекса TALOS является простота управления. Программное обеспечение обладает интуитивно понятным графическим интерфейсом. В частности, во время испытаний на базе КМП США Куантико управление системой осуществлял военнослужащий, не имевший ранее опыта эксплуатации подобных систем и прошедший краткий инструктаж продолжительностью 15 минут.

В ходе испытаний комплекса TALOS в Куантико сержант Дионте ДЖОНС (слева) демонстрирует командующему КМП США генералу Роберту НЕЛЛЕРУ процесс управления вертолётом UH-1 "Хьюи" с помощью планшетного ПК

Американский морской пехотинец в Куантико наблюдает за UH-1, покидающим зону приземления после миссии по доставке грузов, которую он запросил с помощью портативного планшета

Дальнейшие испытания системы TALOS проводит 8-й батальона материально-технического обеспечения КМП (Marine Corps Combat Logistics Battalion 8).

В 2018-2019 гг. вертолётную систему автономного пилотирования TALOS должны были также протестировать в подразделениях ВМС и СВ США. В частности, планируется отработка автономной посадки вертолёта на надводный корабль. В сухопутных войсках оборудованные системой TALOS вертолёты будут проходить испытания по выполнению задач медицинского обеспечения боевых подразделений, включая эвакуацию раненых. Но пока новостей об этих тестах нет.