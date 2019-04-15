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15.04.2019
ТАСС

Детская академия неба и космоса начнет работу в новом здании в Севастополе в 2020 году

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Вид на Севастополь
Вид на Севастополь.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Мальгавко

В настоящее время центр посещают 1200 детей в месяц

СЕВАСТОПОЛЬ, 12 апреля. /ТАСС/. Аэрокосмический центр космонавта, уроженца Севастополя Антона Шкаплерова запустит для детей программы академии неба и космоса и пяти естественнонаучных лабораторий, переехав в новое здание в 2020 году, сообщила в пятницу пресс-служба регионального правительства.

"[В новом здании] будет открыта не только академия неба и космоса, но и пять лабораторий: земли, воды, воздуха, огня и человека. Все это основано на естественнонаучной информации и с опытами, а также фото и видеоматериалами, которые Антон Шкаплеров снял за свои три полета в космос", - приводятся в сообщении слова руководителя центра Людмилы Николаевой. По ее словам, "этот проект уже успешно работал в Севастополе четыре года, но был вынужден закрыться из-за повышения арендной платы".

Уточняется, что в новом здании будет запущен и проект "Земля в иллюминаторе", благодаря которому дети смогут узнать о достижениях космонавтики и естественных наук. Отдельные программы разработаны для школьников младших, средних и старших классов. Они включают научные игры, опыты и исследования, основанные на современной научной информации о стихиях планеты Земля и космосе.

По данным пресс-службы, сейчас центр посещают 1200 детей в месяц, но после переезда пропускная возможность вырастет. В новом помещении площадью порядка 500 кв.м центр сможет начать работу в апреле 2020 года.

По словам губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова, новое здание "станет стартовой площадкой для нового этапа развития". "Теперь наша очередь - сделать очередное предложение, подумать, каким образом можно развивать на базе аэрокосмического центра дополнительное образование в самом широком смысле", - цитирует пресс-служба слова губернатора.

Ранее сообщалось, что первые программы для школьников были запущены в центре в 2017 году, одним из инициаторов его создания стал летчик- космонавт Антон Шкаплеров - уроженец и почетный гражданин Севастополя. На первом этапе центр реализовывал две программы: "Академия космоса" (дети изучают историю освоения космоса и совершают "высадку" на Луну) и "Академия неба" (школьники знакомятся с авиацией и могут почувствовать себя пилотами или стюардами).

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Страны
ЮАР
Проекты
2020-й год
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