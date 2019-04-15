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15.04.2019
ТАСС

Глава ЕКА: Израиль добился отличных результатов в космосе, несмотря на аварию "Берешит"

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Луна
Луна.
Источник изображения: Владимир Сергеев / РИА Новости

Израильский космический аппарат "Берешит" разбился при посадке на Луну 11 апреля

ПАРИЖ, 13 апреля. /Корр. ТАСС Дмитрий Орлов/. Отправка израильского космического аппарата на Луну, несмотря на неудачное приземление, сама по себе является отличным результатом работы. Об этом заявил в пятницу генеральный директор Европейского космического агентства (ЕКА) Иоганн-Дитрих Вёрнер в беседе с корреспондентом ТАСС.

"Приземление на Луну - это очень трудный процесс. Они были очень близки к этому, к сожалению, не сработал двигатель. Но это все равно отличный результат: отправить [аппарат] на Луну с очень скромным бюджетом. Так что я могу их поздравить", - прокомментировал он.

"В следующий раз мы сделаем это вместе - Россия и Европа!" - с улыбкой заключил Вёрнер.

В четверг израильский космический аппарат "Берешит" разбился при посадке на Луну. Аппарат начал торможение, после чего с ним была потеряна связь, а в нескольких километрах от поверхности Луны у аппарата вышел из строя основной двигатель, уточнили в Центре управления полетом. После аварии премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна через несколько лет посадит свою станцию на Луну.

"Берешит" был запущен 22 февраля 2019 года американской ракетой-носителем Falcon 9 с базы ВВС США на мысе Канаверал в штате Флорида. 21 февраля "Берешит" был выведен на траекторию полета к Луне. 5 апреля аппарат перешел на лунную орбиту, а Израиль стал седьмой страной в мире, чей космический аппарат достиг естественного спутника Земли.

"Берешит" предстояло 11 апреля прыжками преодолеть по поверхности Луны 500 метров, замерить магнитное поле спутника Земли и сделать панорамные снимки. Даже в случае успешного прилунения, аппарат, не имевший терморегуляции, смог бы проработать на Луне не более двух суток, так как из-за перегрева его электроника вышла бы из строя.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Falcon РН
Луна
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