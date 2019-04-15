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15.04.2019
ТАСС

CNN: первую запечатленную на фото черную дыру назвали Powehi

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Источник изображения: © EPA-EFE/EVENT HORIZON TELESCOPE COLLABORATION

Гавайское название Powehi переводится приблизительно как "украшенный темный источник бесконечного созидания", отмечает телеканал

НЬЮ-ЙОРК, 13 апреля. /ТАСС/. Черная дыра, впервые в истории запечатленная на фото, получила гавайское название Powehi, что переводится приблизительно как "украшенный темный источник бесконечного созидания". Об этом сообщил в пятницу телеканал CNN.

По его информации, своими корнями название уходит в гавайский фольклор - оно встречалось в песнопении 18-го века Kumulipo, рассказывающем о сотворении мира. Данная лингвистическая находка принадлежит профессору Ларри Кимура из Университета Гавайев в городе Хило. CNN подчеркивает, что такое происхождение названия вполне оправдано, в том числе по той причине, что два из восьми радиотелескопов, с помощью которых удалось получить снимок черной дыры, расположены на Гавайях.

В среду команда ученых представила первое в истории изображение черной дыры - речь идет об объекте, расположенном в галактике M87, удаленном от Земли примерно на 53,5 млн световых лет. Данные были обнародованы на пресс-конференции, которую транслировал канал Национального научного фонда США. Изображение было получено в рамках проекта Event Horizon Telescope, объединившего восемь радиотелескопов по всему миру, в том числе в США, Мексике, Чили, Испании и Франции.

Проект был запущен для наблюдения за двумя сверхмассивными черными дырами - SgrA* в центре Млечного Пути, удаленной от Земли на 26 тыс. световых лет, и объектом в центре галактики M87 (также известна как Virgo A). Предполагается, что SgrA* приблизительно в 4 млн раз массивнее Солнца, тогда как объект в галактике M87, по разным оценкам, превосходит его по массе в 3,5-7,22 млрд раз.

Наблюдения были проведены в апреле 2017 года, однако на обработку полученных данных потребовалось два года.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Испания
Мексика
США
Франция
Чили
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