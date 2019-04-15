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15.04.2019
Интерфакс-АВН

Дальний беспилотник ВВС США провел 10-часовой разведывательный полет у западных рубежей России

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БЛА ВВС США RQ-4B Global Hawk
БЛА ВВС США RQ-4B Global Hawk.
Источник изображения: https://ru.wikipedia.org

Лондон. 12 апреля. ИНТЕРФАКС - Стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B Global Hawk в пятницу совершил очередной многочасовой разведывательный полет вблизи границ Калининградской, Ленинградской и Псковской областей, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, американский тяжелый беспилотник с бортовым номером 11-2048 и позывным FORTE10, вылетевший с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия, начиная с 10:23 мск, в течение около шести часов курсировал вдоль северной границы Калининградской области в небе в над Литвой. Затем, перелетев в Эстонию, он более часа летал с юга на север вдоль западных рубежей Псковской и Ленинградской областей вплоть до Финского залива. На обратном пути из Эстонии, вернувшись в литовское воздушное пространство, американский беспилотник еще в течение трех часов до 21:05 мск продолжал выполнять разведывательное задание у границ Калининградской области, находясь в небе над Литвой.

Дальний американский беспилотник, способный вести разведку на сотни километров вглубь территории потенциального противника, осуществлял полет на высоте около 15,5 тыс. метров.

На текущей неделе это уже, по меньшей мере, четвертый полет американских разведчиков у западных рубежей России. По имеющимся данным, 11, 9 и 8 апреля вблизи границ России в регионе Балтики были зафиксированы многочасовые полеты стратегических разведывательных самолетов ВВС США RC-135V, поднимавшихся для выполнения задания с авиабазы Милденхолл в Великобритании.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Италия
Литва
Россия
США
Финляндия
Эстония
Продукция
Global Hawk
KC-135
Проекты
БПЛА
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