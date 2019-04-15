Войти
15.04.2019
Деловая газета "Взгляд"

Власти Дагестана призвали ускорить перебазирование Каспийской флотилии

285
0
0
Корабли Каспийской флотилии
Корабли Каспийской флотилии.
Источник изображения: Минобороны РФ

Республика заинтересована в скорейшем завершении строительства военно-морской базы Каспийске и передислокации Каспийской флотилии, сообщил заместитель председателя правительства региона Рамазан Джафаров.

Джафаров выразил уверенность, что базирование флотилии в Дагестане "положительно скажется и в целом на общественно-политической и социально-экономической ситуации в регионе", передает ТАСС.

Он подчеркнул, что "с перебазированием флотилии связаны и вопросы развития соответствующей инфраструктуры, создания дополнительных рабочих мест и, в целом, усиления обороноспособности страны".

"Республика [Дагестан] заинтересована в скорейшем завершении строительства и передислокации Каспийской флотилии, создании здесь соответствующей инфраструктуры, в том числе и бытовых условий военнослужащих", – заявил Джафаров.

Напомним, в октябре 2017 года стало известно о начале строительства военно-морской базы на Каспийском море, которая сможет вместить все ракетные корабли флотилии, а также обеспечит их оперативное развертывание для применения высокоточного оружия.

В начале апреля 2018 года глава Минобороны России Сергей Шойгу объявил о решении перебазировать Каспийскую флотилию из Астрахани в Дагестан. В феврале 2019 года Каспийскую флотилию укомплектовали береговым ракетным комплексом "Бал".

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о значении перебазирования боевого состава Каспийской флотилии из Астраханской области в Дагестан.Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


Антон Никитин

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Бал РК
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
КФ
Похожие новости
09.11.2017
Выступление начальника Генерального штаба Вооружённых Сил России Валерия Герасимова
07.03.2017
Россия превращает Курилы в бастион (Зеркало Недели, Украина)
30.01.2017
Эксперт об укреплении ЮВО: мы знаем, на какие провокации способен Киев
28.03.2016
ВС разместят на Курилах новейшие ракетные комплексы и беспилотники
07.03.2013
Россия окажет Вьетнаму содействие в создании подводного флота
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 15.04 12:18
  • 13
Защита эскизного проекта среднего транспортного самолета Ил-276 состоится весной 2019 года
  • 15.04 12:16
  • 147
Что делать с авианосцем: "Адмирал Кузнецов" может не вернуться в строй
  • 15.04 11:58
  • 4
Aurus одинокий: кабриолеты не готовы к Параду Победы
  • 15.04 11:53
  • 3
Источник: Шойгу и Салюков проведут смотр войск на параде Победы на кабриолетах Aurus
  • 15.04 11:44
  • 1
Россия в ожидании новой революции
  • 15.04 11:25
  • 1
Выборных назначен замгендиректора "Ростеха", будет курировать диверсификацию и взаимодействие с ТЭК
  • 15.04 11:16
  • 3
Антигравитатор на колесах
  • 15.04 11:01
  • 5
ВС Ирака получили новую партию российских танков Т-90С
  • 15.04 10:57
  • 33
Турция может стать одним из первых заказчиков Су-57
  • 15.04 10:36
  • 2
Амурская твердыня
  • 15.04 10:32
  • 1
«Мы добирались до орбитальной станции двое суток»
  • 15.04 10:20
  • 1
"Федерация" может стать "Орлом" или "Аистом"
  • 15.04 10:16
  • 1
Сирийские С-300 не смогли отразить атаку израильской авиации
  • 15.04 10:14
  • 6
SpaceX перенесла запуск ракеты-носителя Falcon Heavy
  • 15.04 09:40
  • 11
На самолеты-амфибии Бе-200 установят российские двигатели ПД-10 - газета