Власти Дагестана призвали ускорить перебазирование Каспийской флотилии

Республика заинтересована в скорейшем завершении строительства военно-морской базы Каспийске и передислокации Каспийской флотилии, сообщил заместитель председателя правительства региона Рамазан Джафаров.

Джафаров выразил уверенность, что базирование флотилии в Дагестане "положительно скажется и в целом на общественно-политической и социально-экономической ситуации в регионе", передает ТАСС.

Он подчеркнул, что "с перебазированием флотилии связаны и вопросы развития соответствующей инфраструктуры, создания дополнительных рабочих мест и, в целом, усиления обороноспособности страны".

"Республика [Дагестан] заинтересована в скорейшем завершении строительства и передислокации Каспийской флотилии, создании здесь соответствующей инфраструктуры, в том числе и бытовых условий военнослужащих", – заявил Джафаров.

Напомним, в октябре 2017 года стало известно о начале строительства военно-морской базы на Каспийском море, которая сможет вместить все ракетные корабли флотилии, а также обеспечит их оперативное развертывание для применения высокоточного оружия.

В начале апреля 2018 года глава Минобороны России Сергей Шойгу объявил о решении перебазировать Каспийскую флотилию из Астрахани в Дагестан. В феврале 2019 года Каспийскую флотилию укомплектовали береговым ракетным комплексом "Бал".

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о значении перебазирования боевого состава Каспийской флотилии из Астраханской области в Дагестан.Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

Антон Никитин