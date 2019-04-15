Как сообщил Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации, 12 апреля 2019 года в Национальном центре управления обороной Российской Федерации под руководством Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу был проведен очередной Единый день приемки военной продукции.

(с) Министерство обороны России

Прежде чем приступить к работе, Министр обороны поздравил всех с Днём космонав­тики.

Сергей Шойгу отметил, что 12 апреля - "одна из самых знаменательных дат в истории человечества".

Многие видные ученые, талантливые инженеры и конструкторы направляли свои силы и знания на развитие отечественной космонавтики.

"Благодаря их упорному труду и целеустремлённости нашей стране принадлежат важнейшие открытия в космической сфере", - подчеркнул глава военного ведомства.

Министр обороны выразил уверенность, что "накопленный опыт, мощный научно-технический потенциал и высокий профессио­нализм работников ракетно-космической отрасли будут и впредь служить укреплению обороноспособности и безопасности России".

Что касается повестки дня, то, как пояснил Сергей Шойгу, в ходе совместной работы будут подведены итоги приёмки военной продукции и объектов инфраструктуры в первом квартале текущего года.

Министр обороны сообщил, что за этот период оборонные предприятия поставили в войска свыше 500 новых и около 50 отремонтированных единиц вооружения, военной и специальной техники.

Среди них:

один береговой ракетный комплекс "Бастион";

13 самолётов различного класса и целевого предназначения;

31 вертолёт Ми-28, Ми-35М и Ми-8 различных модификаций;

48 крылатых ракет оперативно-тактического назначения "Калибр";

540 автомобилей "Тигр", "Урал" и КамАЗ.

Кроме того, Вооружённые Силы в плановом порядке получали инженерную и автомобильную технику, средства связи, авиационное вооружение, боеприпасы.

По словам Министра обороны, большинство новейших образцов российского оружия будет представлено на Международном военно-техническом форуме "Армия-2019", где все желающие смогут ознакомиться с их техническими и боевыми возможностями.

Особое внимание на Едином дне приемки было уделено вопросам, связанным с состоянием и развитием военной инфраструктуры.

В этом году планируется завершить строительство 3751 здания и сооружения.

Сергей Шойгу проинформировал, что на сегодняшний день в эксплуатацию введено более 850 зданий и сооружений, что в 11 раз превышает плановый показатель первого квартала.

"Это говорит о высоких темпах работ", - подчеркнул Министр обороны, отметив, что "основные усилия сосредоточены на развитии системы управления Вооружённых Сил и создании объектов для размещения вооружения, военной и специальной техники, прежде всего стратегических ядерных сил, а также войск в Крыму и российской Арктической зоне".

С докладами в ходе Единого дня приемки выступили заместители главы военного ведомства Алексей Криворучко и Тимур Иванов.

Тезисы выступления заместителя Министра обороны Алексея Криворучко.

Тезисы выступления заместителя Министра обороны Тимура Иванова