Китайский амфибийный безэкипажный транспортер

Оригинал взят у коллеги dambiev в Китайский амфибийный беспилотный транспортер "Морская ящерица"

8 апреля 2019 года машиностроительное предприятие Qingdao Wuchuan Heavy Industry (входит в государственную кораблестроительную корпорацию China Shipbuilding Industry Corp- CSIC) продемонстрировало разработанный и произведенный на данном предприятии первый в мире амфибийный беспилотный быстроходный транспортер "Морская ящерица".

Как сообщается транспортер имеет следующие технические характеристики:

Длина-12 метров;

Ширина-4,14 метра;

Максимальная скорость - до 50 узлов.

"Морская ящерица" оснащена усовершенствованной системой навигации и управления огнем, включающей в себя приемник навигационной системы Beidou, системой ситуационной осведомленности, которая комбинирует изображение с высококачественных камер видимого и инфракрасного света с показаниями лидаров и радаров. Все эти данные либо передаются в удаленный центр управления, котрый может быть размещен на крупном надводном корабле ВМС НОАК.

Амфибийный беспилотный быстроходный транспортер предназначен для действий на спорных островах в Южно-Китайском море, таких как: скоростная доставка по воде, высадка на необорудованный берег подразделений морского десанта, снабжение воинских частей, дислоцирующихся на подконтрольных КНР искусственных рифах в архипелаге Спратли и на Парасельских стровах Южно-Китайского моря, охрана и патрулирование прибрежной зоны.

И еще одна интересная "клонированная" разработка из КНР.

Китайская компания Shaanxi Baoji Special Vehicles Manufacturing Co., Ltd - крупный производитель легкой бронетехники, представила в рамках государственно-частного партнерства амфибийное транспортное средство для нужд армейского спецназа НОАК.