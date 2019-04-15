Доклад заместителя Министра обороны Тимура Иванова на Едином дне приемки военной продукции

Тезисы доклада заместителя Министра обороны Российской Федерации Тимура Иванова "О вводе в эксплуатацию объектов инфраструктуры" на состоявшемся 12 апреля 2019 года в Национальном центре управления обороной Российской Федерации под руководством Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу очередном Едином дне приемки военной продукции.

Заместитель Министра обороны Российской Федерации Тимур Иванов (с) Министерство обороны Российской Федерации

Товарищ Министр обороны! Уважаемые коллеги!

Докладываю о вводе в строй объектов военной и социальной инфраструктуры Вооруженных Сил Российской Федерации.

Ежегодное увеличение темпов обновления инфраструктуры обеспечивается прежде всего за счет применения типовых решений, новых современных технологий и унификации подходов к оснащению объектов Минобороны России и жесткому контролю мероприятий.

В соответствии с утвержденным Перечнем объектов капитального строительства в 2019 году предусмотрен ввод в эксплуатацию 3 751 здания и сооружения в интересах военных округов и видов (родов) войск (сил).

Целевой задачей Военно-строительного комплекса на 2019 год является увеличение набранных темпов строительства при строгом соблюдении установленных требований к качеству работ и их срокам.

В текущем году на цели капитального строительства предусмотрены бюджетные средства в сумме 159,7 млрд. рублей.

Значительный объем средств - 138,3 млрд. рублей (86,6 %) приходится на объекты специального (военного) назначения.

Из них по решению Верховного главнокомандующего дополнительно выделен 40,1 млрд. рублей (в рамках перераспределения лимитов бюджетных ассигнований ГПВ 2018-2027 гг.) на обустройство инфраструктуры объектов сил и средств ядерного сдерживания.

Дополнительное финансирование позволит обеспечить ввод более 400 зданий и сооружений на объектах специального назначения.

[b]Плановый показатель по вводу объектов в 1 квартале 2019 года составляет 71 здание и сооружение.

За I квартал текущего года завершены строительством 846 зданий и сооружений, что на 16 % превышает показатели прошлого года за аналогичный период. Прежде всего это обеспечивающая инфраструктура Ракетных войск стратегического назначения, объекты на территории Западного и Южного военных округов, Северного флота, а также объекты в интересах Воздушно-десантных войск и Воздушно-космических сил.

Завершено строительство инфраструктуры под размещение оперативно-тактических ракетных комплексов в соединениях РВСН в Нижнем Тагиле.

Завершены строительством объекты парковой и казарменно-жилищной зон, инженерные сети военных городков г. Уссурийск, Биробиджан, Кызыл, Валуйки, Богучар, Калининец, Кубинка, Донское, Кореновск, Гудаута на островах Итуруп и Кунашир.

В рамках развития аэродромной сети введены здания и сооружения на аэродромах "Чкаловский", "Нагурское".

Так же дооснащены объекты в учебных заведениях вг. Кызыл и обеспечен ввод в эксплуатацию жилых домов г. Москва, Наро-Фоминск, Луга, Челябинск, Абакан, Новосибирск.

Значительно расширены возможности полигонной базы Вооруженных Сил.

Передаваемые в эксплуатацию сооружения и объекты обладают высокими техническими характеристиками и оснащены современными системами, в том числе сигнализации и контроля доступа, которые обеспечивают безопасность, надежное хранение и функционирование вооружения и военной техники.

Одновременно создаются комфортные условия для личного состава и дежурных смен.

О завершении работ на объектах Ракетных войск стратегического назначения, Северного флота, ряда объектов военных округов, а также объектов строительства жилья доложат командиры соответствующих подразделений видов, (родов) войск.

О завершении строительства объектов пункта постоянной дислокации 142 ракетного полка, 42 ракетной дивизии доложит командир дивизии генерал-майор СЫТНИК Юрий Михайлович (г. Нижний Тагил, Свердловская область).

Товарищ Министр обороны Российской Федерации!

Завершено строительство 1-й очереди инфраструктуры пункта постоянной дислокации для размещения по штатной схеме 142-го ракетного полка 42-й ракетной дивизии. В эксплуатацию переданы 9 хранилищ агрегатов автономных пусковых установок, 4 хранилища агрегатов подвижного командного пункта, а также вспомогательные здания и сооружения, обеспечивающие их надежное функционирование.

Возведенная инфраструктура позволила обеспечить постановку на боевое дежурство данного подразделения по штатной схеме.

Доклад закончил.

О завершении строительства хранилищ 1060 центра материально-технического обеспечения ЗВО доложит начальник арсенала подполковник КЕЛЛЕРМАН Евгений Александрович (г. Торопец, Тверская область).

Товарищ Министр обороны Российской Федерации!

В рамках обустройства арсенала комплексного хранения в г. Торопец Тверской области завершено строительство 19-ти хранилищ общей площадью свыше 22 000 квадратных метров, оборудованных пожарной и охранной сигнализациями.

Арсенал комплексного хранения к работам по перемещению и загрузке хранилищ боеприпасами готов.

Доклад закончил.

О завершении строительства хранилищ 1062 центра материально-технического обеспечения ЦВО доложит начальник арсенала полковник ЕГОРОВ Михаил Владимирович (п. Кедровка, Свердловская область).

Товарищ Министр обороны Российской Федерации!

В рамках развития зоны хранения № 4 арсенала комплексного хранения в п. Кедровка завершено строительство 14-ти обсыпных хранилищ общей площадью более 17 000 квадратных метров с обеспечивающей инфраструктурой.

Арсенал комплексного хранения к работам по перемещению и загрузке боеприпасами приступил.

Доклад закончил.

О завершении строительства объектов 107 ракетной бригады Восточного военного округа доложит командир бригады полковник РОМАСЕНКО Алексей Станиславович (г. Биробиджан, Еврейская АО).

Товарищ Министр обороны Российской Федерации!

Завершены строительные работы на объектах парковой зоны № 4 хранения вооружения и военной техники. Построены 3 обсыпных отапливаемых хранилища, площадью 978 квадраных метров каждое.

Также введены в строй караульное помещение на 3 поста, контрольно-пропускной пункт, дизельная электростанция, площадка с навесом для осуществления перегрузки изделий.

Доклад закончил.

О завершении обустройства блочно-модульного городка в интересах 3 дивизии ПВО Северного флота доложит начальник штаба радиотехнического батальона майор БАНЕВ Денис Ильич (п. Тикси, Республика Саха (Якутия)).

Товарищ Министр обороны Российской Федерации!

Завершено строительство военного городка блочно-модульного типа для размещения военнослужащих соединения противовоздушной обороны Северного флота.

В состав городка включены общежитие на 100 военнослужащих, столовая на 50 мест, гараж на 5 машиномест, два КПП, сооружения инженерной инфраструктуры и периметрового ограждения.

Объект полностью оборудован и готов к размещению личного состава.

Доклад закончил.

О завершении обустройства военного городка для 72-й отдельной береговой ракетной бригады БРК "Бастион" и 18 пулемётно-артиллерийской дивизии доложит начальник штаба 68 армейского корпуса полковник БЕЛЯВСКИЙ Владимир Анатольевич (о. Итуруп).

Товарищ Министр обороны Российской Федерации!

В рамках обустройства военного городка завершены строительством 3 общежития для размещения 360 военнослужащих, общей площадью более 10 000 квадратных метров и хранилище на 40 машиномест площадью более 2 600 квадратных метров.

Каждое общежитие представляет из себя двухэтажное блочно-модульное здание с 30 ячейками (жилыми помещениями) - 1 однокомнатное, 28 двухкомнатных и 1 трехкомнатное. Общежитие рассчитано на размещение 120 военнослужащих.

Доклад закончил.

О завершении обустройства военного городка № 13 доложит временно исполняющий обязанности командира 228 мотострелкового полка 90 танковой дивизии подполковник ЛИХОБАБИН Алексей Николаевич (г. Екатеринбург).

Товарищ Министр обороны Российской Федерации!

В ходе обустройства базового военного городка № 13 завершены зона спортивных сооружений, зона хранения колесной техники и комплексное складское здание.

Зона спортивных сооружений включает в себя УСТК "Старт", площадью более 3 000 квадратных метров (3 170 м2) и УТК "Атлант" площадью 1 400 квадратных метров (1 409 м2). Возведенные объекты позволяют проводить занятия по физическому развитию и воспитанию 200 военнослужащих одновременно.

В зоне хранения колесной техники завершено строительство 4 отапливаемых хранилищ. На площади более 9 000 квадратных метров (9 164 м2) возможно разместить на ответственное хранение до 160 единиц колесной техники.

В рамках 6-го этапа строительства завершено комплексное складское здание, площадью более 15 000 квадратных метров (15 445 м2). Все помещения оборудованы стеллажами, системами пожарной и охранной сигнализаций, вентиляцией и отоплением. Для удобства проведения погрузочно-разгрузочных работ предусмотрены пандусы и транспортные шлюзы/ворота.

Доклад закончил.

О завершении строительства объектов военного городка для размещения 254-го мотострелкового полка доложит заместитель командира 144-й мотострелковой дивизии по тылу полковник ПЕШКОВ Дмитрий Владимирович (г. Клинцы, Брянская область).

Товарищ Министр обороны Российской Федерации!

Капитальное строительство объектов военного городка для размещения подразделений полка завершено.

Сданы в эксплуатацию 3 казармы, на 200 мест каждая, 2 столовые на 250/500 мест/обедов, штаб и КПП.

Каждая казарма представляет из себя двухэтажное блочно-модульное здание общей площадью 2 600 квадратных метров в состав которого входят казарменные помещения, помещения для обеспечения санитарно-гигиенических нужд, комнаты досуга, сушилки, бытовые помещения, кладовые хранения одежды, канцелярии, КХО, спортзал.

Завершены работы по внутриплощадочным дорогам.

Военный городок подключен к коммунальным сетям, энергоснабжение осуществляется в полной мере.

Доклад закончил.

О завершении обустройства военного городка № 6 доложит Заместитель командующего 1 гвардейской танковой армией по материально-техническому обеспечению полковник ЛЕОТЕНКОВ Евгений Николаевич (п. Калининец, Московская область).

Товарищ Министр обороны Российской Федерации!

Строительство объектов 1-го этапа обустройства военного городка № 6 завершено.

В рамках государственного контракта возведено 8 зданий и сооружений: казарма для размещения личного состава; комплексное здание; два пункта питания на 250/500 мест/обедов;

класс для подготовки поваров, рефрижератор, склад сухих продуктов, комната отдыха дежурных смен, а также спортивная площадка.

Выполнено благоустройство прилегающей территории, установлено ограждение объекта, проложены инженерные сети. Здания и сооружения обеспечены коммунальными ресурсами.

Доклад закончил.

О завершении реконструкции трех казарм в военном городке № 21 "Западный" доложит командир 127 мотострелковой дивизии полковник ТОКАРЕВ Александр Сергеевич (г. Уссурийск Приморский край).

Товарищ Министр обороны Российской Федерации!

Завершена реконструкция трех казарм для размещения военнослужащих 114-го мотострелкового полка 127-й мотострелковой дивизии. Каждая казарма рассчитана на комфортное размещение 160 военнослужащих.

Здания, построенные в начале прошлого века и являющиеся объектами культурного наследия, впервые подверглись столь кардинальной реконструкции. Выполненный строительный объем составил около 30 000 кубических метров.

Доклад закончил.

О завершении строительства жилого дома на 224 квартиры доложит заместитель начальника Новосибирского высшего военного командного училища по учебной и научной работе полковник ВОЛОТКОВИЧ Дмитрий Александрович (г. Новосибирск).

Товарищ Министр обороны Российской Федерации!

Строительство жилого дома на 224 квартиры для размещения военнослужащих завершено.

В жилом 17-ти этажном доме, общей площадью почти 26 000 квадратных метров (25 976 м2), расположено 24 однокомнатных, 102 двухкомнатных и 98 трехкомнатных квартир. Каждая секция оборудована пассажирским и грузовым лифтами.

Дом подключен к инженерным сетям и готов к заселению.

Доклад закончил.

О завершении жилой застройки на 236 квартир в г. Абакан доложит командир 5 отдельной железнодорожной бригады полковник БУЛАНОВ Сергей Владимирович (г. Абакан, Республика Хакасия).

Товарищ Министр обороны Российской Федерации!

Государственным контрактом предусмотрено строительство пяти жилых домов на 236 квартир.

Дом № 5 на 50 квартир сдан в эксплуатацию в 2018 году и заселен военнослужащими Абаканского территориального гарнизона.

4 девятиэтажных 2-х секционных дома на 186 квартир подключены к инженерным сетям. Получено разрешение на ввод.

Осуществляется государственная регистрация права собственности на квартиры.

Квартиры сдаются с отделкой. Дома полностью готовы к передаче управляющей компании для заселения.

Доклад закончил.

В заключение отмечу, что силы и средства Военно-строительного комплекса сосредоточены на завершении строительства объектов в соответствии с утвержденным Перечнем.

Особое внимание при этом уделено выполнению решений Верховного Главнокомандующего:

- в целях дальнейшего развития Военного инновационного технополиса "ЭРА" начата реализация 2-го этапа строительства;

- к 1 сентября 2019 г. будет завершено строительство Президентского кадетского училища в г. Кемерово и объектов филиала Пансиона воспитанниц Минобороны России в г. Санкт-Петербурге (о. Бычий и о. Безымяный);

- продолжается наращивание темпов строительства объектов Каспийской флотилии, что позволит в текущем году обеспечить завершение работ по дооборудованию пункта базирования корабельного состава в Сухогрузной гавани морского порта Махачкалы и по строительству объектов причального фронта и защитных гидротехнических сооружений основного пункта базирования.

Проводимые Минобороны России мероприятия в области капитального строительства позволят гарантированно обеспечить возрастающие потребности Вооруженных Сил!