Дагестан заинтересован в перебазировании Каспийской флотилии в республику

Перебазирование позволит создать дополнительные рабочие места и развить нужную инфраструктуру

МАХАЧКАЛА, 12 апреля. /ТАСС/. Власти Дагестана заинтересованы в скорейшем завершении строительства и передислокации Каспийской флотилии в республику. Об этом ТАСС сообщил в пятницу заместитель председателя правительства региона Рамазан Джафаров.

"Республика [Дагестан] заинтересована в скорейшем завершении строительства и передислокации Каспийской флотилии, создании здесь соответствующей инфраструктуры, в том числе и бытовых условий военнослужащих", - сказал Джафаров.

Он добавил, что "с перебазированием флотилии связаны и вопросы развития соответствующей инфраструктуры, создания дополнительных рабочих мест и, в целом, усиления обороноспособности страны".

По словам Джафарова, базирование флотилии в Дагестане "положительно скажется и в целом на общественно-политической и социально-экономической ситуации в регионе".

О решении главы Минобороны России Сергея Шойгу перевести Каспийскую флотилию из Астрахани в Дагестан стало известно в начале апреля 2018 года. Корабли будут базироваться в Махачкале и Каспийске.

Как сообщил в пятницу заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов, строительство пункта базирования Каспийской флотилии в Сухогрузной гавани порта Махачкалы будет завершено в этом году.