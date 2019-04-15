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15.04.2019
ТАСС

На месте приземления Гагарина в Саратовской области появится парк космонавтов

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Летчик-космонавт Юрий Гагарин в кабине космического корабля “Восток”. 12 апреля 1961 года
Летчик-космонавт Юрий Гагарин в кабине космического корабля “Восток”. 12 апреля 1961 года.
Источник изображения: © РИА Новости

В скором времени проект обсудят с общественностью

ТАСС, 12 апреля. Парк космонавтов появится на месте приземления Юрия Гагарина в Энгельсском районе Саратовской области. Облик зоны отдыха определят сами жители, сообщается на странице volodin.saratov в Instagram.

"В ближайшее время начнется разработка проекта будущего парка и пройдет обсуждение с общественностью. Все мнения жителей должны быть учтены", - цитируется в публикации спикер Госдумы Вячеслав Володин, который посетил "Гагаринское поле" с первой женщиной-космонавтом Валентиной Терешковой.

12 апреля 1961 года с космодрома Байконур в 09:07 мск стартовал корабль-спутник "Восток" с Юрием Гагариным на борту. Совершив один виток вокруг Земли и пробыв в космосе 1 час 48 минут (108 минут), космонавт благополучно вернулся на Землю. Он катапультировался из спускаемого аппарата корабля и приземлился на колхозном поле у деревни Смеловка вблизи города Энгельса Саратовской области в 43 км от областного центра.

В 1965 году на месте приземления установили обелиск, представляющий собой взлетающую ракету высотой чуть менее 30 м. Позже на постаменте перед обелиском установили памятник первому космонавту. Сегодня на месте приземления Гагарина расположен архитектурный комплекс "Гагаринское поле", ежегодно его посещают более 30 тыс. туристов.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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