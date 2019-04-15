В Воронеже отлили царь-колокол для армии

На воронежском колоколитейном заводе завершили отливку звонницы для главного храма Вооруженных сил РФ, который строится в парке "Патриот". 18 колоколов весом от 8 килограммов до 10 тонн изготовили в течение месяца, в пятницу отлили самый большой и главный.

Процесс подготовки к процедуре занял полдня, сама отливка - менее пяти минут. В течение нескольких часов восемь тонн меди высшей очистки грели в огромной печи. Их на заводе несколько - под разные объемы, - для главного колокола российской армии задействовали самую большую, 35-тонную. Когда нутро печи раскалилось до солнечного блеска, а из выложенного огнеупорным кирпичом зева стал рваться короткий упругий сноп пламени, как из сопла реактивного истреителя - это означает, что медь внутри нагрелась до нужной кондиции, тысячи градусов, - через боковые оконца рабочие в войлочных костюмах споро закидали две тонны олова в слитках. Перемешали варево березовыми бревнами и наклонили печь.

Ярко-оранжевая колокольная бронза побежала по огнеупорному желобу. Сперва тоненьким ручейком, потом мощным потоком она лилась в отверстие формы, заключенной в мощную стальную опоку. Когда форма заполнилась, раздались аплодисменты, один из литейщиков сплясал прямо на опоке джигу.

- Ай молодцы: быстро, четко все сделали. Настоящие профессионалы, - радовался куратор проекта иеромонах Роман из Даниловского моанстыря.

Главный колокол будущего храма несколько дней будет остывать. Затем его извлекут из формы, отшлифуют и настроят - чтобы звучал в унисон с остальной звонницей. Настраивают колокола, снимая тонкий слой металла в определенных местах.

Самый большой колокол-благовестник, общий для всей армии, украшен иконами Казанской Божией Матери,Архангела Михаила, Георгия Победоносца и Воскресения Христова. Также на его боках размещены четыре медальона, отображающие ключевые моменты Великой Отечественной войны. Четыре благовестника поменьше посвящены различным родам и видам войск: сухопутным, ВКС, ВМФ, РВСН и ВДВ, - украшены их эмблемами и изображениями святых покровителей.

Главную военную звонницу можно будет увидеть (и услышать) в парке "Патриот" 9 мая.

Антон Валагин (Воронеж)