Путин пообещал господдержку развитию российской космонавтики

Москва. 12 апреля. ИНТЕРФАКС - Президент РФ Владимир Путин, выступая с приветственным словом на праздничном концерте, посвященном Дню космонавтики, пообещал государственную помощь в развитии космоса.

"Хотел бы вновь подчеркнуть: окажем развитию российской космонавтики всю необходимую помощь и поддержку", - сказал В.Путин.

Глава государства поздравил всех с Днем космонавтики. Он отметил выдающиеся свершения таких первопроходцев космоса как Юрий Гагарин, Валентина Терешкова, Алексей Леонов, и других. Он также отметил достижения советских конструкторов, инженеров, рабочих, создавших первый спутник земли и космические станции.

"Творцы наших космических побед ставили по-настоящему большие, устремленные в будущее цели, цели, достойные великой страны, - сказал В.Путин. - Шли на риск, добивались технологических прорывов, работали не жалея себя, показывали пример самопожертвования и истинной любви к Родине". Он подчеркнул, что благодаря их мужеству, смелости, научному гению, неиссякаемой вере в возможности человека страна стала первой в космосе. По его словам, это чувство гордости за Отечество и его героев должно служить источником вдохновения для решения новых задач и достижений, которые очень необходимы современной российской космической отрасли.

"Лидерство нужно постоянно подтверждать, достойно выдерживать мощную, растущую конкуренцию, настраиваться на решение сложных задач", - сказал В.Путин. "Сегодня чтобы быть в числе стран-лидеров - лидеров на Земле, нужно быть и лидерами в космосе", - добавил президент. Поэтому, убежден В.Путин, освоение космического пространства становится важнейшим направлением национального развития.

"В ближайшие годы продолжим развертывание систем связи, навигации, дистанционного развития Земли. Для этого намерены наращивать нашу спутниковую группировку, в том числе на устойчивой геостационарной орбите", - отметил президент. "Необходимо расширять исследования дальнего космоса и программы полетов, причем не только автоматических, беспилотных, но и с участием человека", - отметил он. По словам В.Путина, для этого необходимо создать пилотируемый корабль следующего поколения и ракету-носитель сверхтяжелого класса, передовые двигатели и материалы. Он убежден, что российские инженеры, конструкторы и предприятия космической отрасли готовы ответить на эти вызовы, тем более что у них есть мощная технологическая база и кадровый потенциал.

В качестве иллюстрации широких возможностей российской космонавтики В.Путин напомнил о недавней успешной доставке груза на МКС всего за 3 часа 21 минуту. "Наши конкурентные преимущества - это преемственность поколений", - сказал глава государства, поблагодарив ветеранов и заслуженных работников космоса, передающих свой опыт. "При этом очевидно, чтобы достигать весомых результатов, потребуется коренным образом повысить качество, эффективность космической отрасли, избавиться от всего, что сдерживает, мешает двигаться вперед, сконцентрировать научные, интеллектуальные, производственные ресурсы", - отметил глава российского государства.