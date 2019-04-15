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15.04.2019
Lenta.ru

Раскрыты зарплаты космонавтов

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Источник изображения: Фото: Пресс-служба Роскосмоса / ТАСС

Средняя ежемесячная зарплата космонавта "Роскосмоса" составляет 170 тысяч рублей, что нельзя считать адекватной суммой, заявил "Известиям" Герой России, летчик-космонавт, советник главы Центра подготовки космонавтов Сергей Залетин.

"У космонавта, который пришел в отряд, — 110 тысяч рублей, у космонавта первого класса, который совершил два-три полета, — 300 тысяч. Средняя зарплата — 170 тысяч рублей. А зарплата космонавтов должна быть, как у крупных чиновников. Я считаю, что для космонавта, у которого жена не работает и двое детей, 170 тысяч — не вполне адекватная сумма", — сказал специалист.

По словам советника, в настоящее время у России 33 действующих космонавта, в США — примерно 50, в Европе — около 20.

В апреле ведущий научный сотрудник Института ядерных исследований Российской академии наук (РАН) Вячеслав Докучаев заявил, что изучение космоса нужно проводить при помощи роботов, а не людей.

В космосе Залетин был два раза. Первый — в апреле-июне 2000 года на космическом корабле "Союз ТМ-30" и орбитальной станции "Мир". Второй — в октябре-ноябре 2002 года на "Союзе ТМА-1" и Международной космической станции (МКС).

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