Войти
15.04.2019
ТАСС

Роскосмос запустил новое шоу для соцсетей "МКС на связи"

286
0
0
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
Источник изображения: © Сергей Савостьянов/ТАСС

Проект направлен на популяризацию космонавтики среди интернет-аудитории

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Роскосмос совместно с социальной сетью "ВКонтакте" запустил новое шоу "МКС на связи", в рамках которого отечественные звезды будут в прямом эфире выходить на связь с космонавтами, находящимися на околоземной орбите. Об этом журналистам рассказали в пятницу в пресс-службе госкорпорации.



"Пилотный выпуск шоу, где звезды впервые могут прикоснуться к космосу и даже выйти в прямой эфир с бортом МКС, появился в сети 12 апреля в сообществах "Роскосмос" и "ВКосмосе" в ВК. Первым гостем стала популярный блогер Ида Галич", - говорится в сообщении.

В рамках шоу звезды будут общаться с космонавтами на МКС, узнавать новости из космоса, а также исполнять свои премьерные песни или анонсировать свои новые проекты. Съемки нового шоу, которое будет выходить каждую среду в сообществах "ВКосмосе" и "Роскосмос", проходят в московском Музее космонавтики.

"Контент направлен на популяризацию космонавтики среди интернет-аудитории. Сверхзадача этого проекта - вернуть массовый интерес к космосу! Мы хотим показать, что наши космонавты - это смелые мечтатели, талантливые инженеры, бесстрашные исследователи и при этом живые люди, которым ничто человеческое не чуждо", - рассказали в Роскосмосе.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Проекты
ИТ
МКС
Похожие новости
04.09.2018
"Поскользнулись на соплях": кто продырявил МКС
12.02.2018
Нестыковочка: почему отменили старт "Союза"
20.04.2017
Корабль Cygnus с грузом для МКС достиг заданной орбиты
14.04.2017
Игорь Комаров: "Мы взлетели в космос, чтобы наблюдать Землю"
13.02.2017
Максим Матюшин: "В любой критической ситуации на МКС может быть проведен срочный спуск пилотируемого корабля со спасаемым экипажем с орбиты"
16.12.2014
МКС: история космической кооперации
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 15.04 12:18
  • 13
Защита эскизного проекта среднего транспортного самолета Ил-276 состоится весной 2019 года
  • 15.04 12:16
  • 147
Что делать с авианосцем: "Адмирал Кузнецов" может не вернуться в строй
  • 15.04 11:58
  • 4
Aurus одинокий: кабриолеты не готовы к Параду Победы
  • 15.04 11:53
  • 3
Источник: Шойгу и Салюков проведут смотр войск на параде Победы на кабриолетах Aurus
  • 15.04 11:44
  • 1
Россия в ожидании новой революции
  • 15.04 11:25
  • 1
Выборных назначен замгендиректора "Ростеха", будет курировать диверсификацию и взаимодействие с ТЭК
  • 15.04 11:16
  • 3
Антигравитатор на колесах
  • 15.04 11:01
  • 5
ВС Ирака получили новую партию российских танков Т-90С
  • 15.04 10:57
  • 33
Турция может стать одним из первых заказчиков Су-57
  • 15.04 10:36
  • 2
Амурская твердыня
  • 15.04 10:32
  • 1
«Мы добирались до орбитальной станции двое суток»
  • 15.04 10:20
  • 1
"Федерация" может стать "Орлом" или "Аистом"
  • 15.04 10:16
  • 1
Сирийские С-300 не смогли отразить атаку израильской авиации
  • 15.04 10:14
  • 6
SpaceX перенесла запуск ракеты-носителя Falcon Heavy
  • 15.04 09:40
  • 11
На самолеты-амфибии Бе-200 установят российские двигатели ПД-10 - газета