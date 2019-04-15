Роскосмос запустил новое шоу для соцсетей "МКС на связи"

Проект направлен на популяризацию космонавтики среди интернет-аудитории

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Роскосмос совместно с социальной сетью "ВКонтакте" запустил новое шоу "МКС на связи", в рамках которого отечественные звезды будут в прямом эфире выходить на связь с космонавтами, находящимися на околоземной орбите. Об этом журналистам рассказали в пятницу в пресс-службе госкорпорации.

"Пилотный выпуск шоу, где звезды впервые могут прикоснуться к космосу и даже выйти в прямой эфир с бортом МКС, появился в сети 12 апреля в сообществах "Роскосмос" и "ВКосмосе" в ВК. Первым гостем стала популярный блогер Ида Галич", - говорится в сообщении.

В рамках шоу звезды будут общаться с космонавтами на МКС, узнавать новости из космоса, а также исполнять свои премьерные песни или анонсировать свои новые проекты. Съемки нового шоу, которое будет выходить каждую среду в сообществах "ВКосмосе" и "Роскосмос", проходят в московском Музее космонавтики.

"Контент направлен на популяризацию космонавтики среди интернет-аудитории. Сверхзадача этого проекта - вернуть массовый интерес к космосу! Мы хотим показать, что наши космонавты - это смелые мечтатели, талантливые инженеры, бесстрашные исследователи и при этом живые люди, которым ничто человеческое не чуждо", - рассказали в Роскосмосе.