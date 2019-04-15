Французский космонавт Тонини назвал полет Гагарина точкой отсчета в истории космонавтики

Мишель Тонини отметил также, что я особенно дорожит дружбой с российскими коллегами

ПАРИЖ, 12 апреля. /Корр. ТАСС Дмитрий Горохов, Петр Ларионов/. День рождения космонавтики является большим общим праздником для всего человечества. Об этом ТАСС заявил французский космонавт, бригадный генерал Мишель Тонини.

"Этот праздник отмечают во всем мире и, разумеется, во Франции, - сказал он. - В этот памятный день, 12 апреля, Юрий Гагарин совершил свой первый полет, и, как бы далеко мы ни продвигались в освоении космоса, эта дата навсегда останется важнейшей точкой отсчета". Как подчеркнул французский космонавт, "Гагарин сделал самый важный и самый сложный первый шаг".

Тонини рассказал, что еще учился в школе, когда пришло известие о полете человека в космос. "Подвиг Гагарина, который отважился шагнуть в неизвестность, стал для меня примером на всю жизнь", - подчеркнул он. Мишель Тонини третьим среди французов побывал в околоземном пространстве. Он последовал за Жан-Лу Кретьеном и Патриком Бодри. "Старт космического корабля, стыковка и возвращение на Землю останутся для меня самыми сильными впечатлениями", - признался покоритель космоса.

Генерал напомнил, что в космонавтику пришел из авиации. После окончания академии французских ВВС в 1973 году Тонини был направлен в легендарный авиаполк "Нормандия-Неман". В годы Второй мировой войны эта авиачасть по приказу генерала Шарля де Голля сражалась бок о бок с советскими авиаторами против гитлеровских войск на Восточном фронте. "В свой первый космический полет я взял на борт российского корабля эмблему нашего авиаполка", - отметил он.

"Дружбой с российскими космонавтами я особенно дорожу, - сказал собеседник. - С момента наших последних встреч прошло не так мало времени, но в этом году я обязательно снова побываю в России". По словам Тонини, он собирается в Москву в июне. "Постараюсь в эти дни увидеться с друзьями в Звездном городке", - подчеркнул он.

Свой первый 13-дневный полет в околоземное пространство Мишель Тонини совершил на корабле "Союз ТМ-15" в 1992 году.