Войти
15.04.2019
ТАСС

Французский космонавт Тонини назвал полет Гагарина точкой отсчета в истории космонавтики

257
0
0
Первая "четвёрка" космонавтов,слева направо: Герман Титов, Юрий Гагарин, Павел Попович, Андриян Николаев.
Первая "четвёрка" космонавтов,слева направо: Герман Титов, Юрий Гагарин, Павел Попович, Андриян Николаев.
Источник изображения: РГАНТД. Арх. № 1-2088 цв.

Мишель Тонини отметил также, что я особенно дорожит дружбой с российскими коллегами

ПАРИЖ, 12 апреля. /Корр. ТАСС Дмитрий Горохов, Петр Ларионов/. День рождения космонавтики является большим общим праздником для всего человечества. Об этом ТАСС заявил французский космонавт, бригадный генерал Мишель Тонини.

"Этот праздник отмечают во всем мире и, разумеется, во Франции, - сказал он. - В этот памятный день, 12 апреля, Юрий Гагарин совершил свой первый полет, и, как бы далеко мы ни продвигались в освоении космоса, эта дата навсегда останется важнейшей точкой отсчета". Как подчеркнул французский космонавт, "Гагарин сделал самый важный и самый сложный первый шаг".

Тонини рассказал, что еще учился в школе, когда пришло известие о полете человека в космос. "Подвиг Гагарина, который отважился шагнуть в неизвестность, стал для меня примером на всю жизнь", - подчеркнул он. Мишель Тонини третьим среди французов побывал в околоземном пространстве. Он последовал за Жан-Лу Кретьеном и Патриком Бодри. "Старт космического корабля, стыковка и возвращение на Землю останутся для меня самыми сильными впечатлениями", - признался покоритель космоса.

Генерал напомнил, что в космонавтику пришел из авиации. После окончания академии французских ВВС в 1973 году Тонини был направлен в легендарный авиаполк "Нормандия-Неман". В годы Второй мировой войны эта авиачасть по приказу генерала Шарля де Голля сражалась бок о бок с советскими авиаторами против гитлеровских войск на Восточном фронте. "В свой первый космический полет я взял на борт российского корабля эмблему нашего авиаполка", - отметил он.

"Дружбой с российскими космонавтами я особенно дорожу, - сказал собеседник. - С момента наших последних встреч прошло не так мало времени, но в этом году я обязательно снова побываю в России". По словам Тонини, он собирается в Москву в июне. "Постараюсь в эти дни увидеться с друзьями в Звездном городке", - подчеркнул он.

Свой первый 13-дневный полет в околоземное пространство Мишель Тонини совершил на корабле "Союз ТМ-15" в 1992 году.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Франция
Проекты
Союз ПКК
Похожие новости
15.03.2019
Не прощай их, Юра
22.07.2014
Сюрпризы Фарнборо
22.04.2014
Русские микрочипы рвутся в Европу
19.10.2011
Когда «Союз» милее «Руси»
29.09.2010
В мобилизационном угаре
26.03.2007
Ракетно-космическая корпорация "Энергия" планирует до конца года представить в Роскосмос доработанный проект нового космического корабля
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 15.04 12:18
  • 13
Защита эскизного проекта среднего транспортного самолета Ил-276 состоится весной 2019 года
  • 15.04 12:16
  • 147
Что делать с авианосцем: "Адмирал Кузнецов" может не вернуться в строй
  • 15.04 11:58
  • 4
Aurus одинокий: кабриолеты не готовы к Параду Победы
  • 15.04 11:53
  • 3
Источник: Шойгу и Салюков проведут смотр войск на параде Победы на кабриолетах Aurus
  • 15.04 11:44
  • 1
Россия в ожидании новой революции
  • 15.04 11:25
  • 1
Выборных назначен замгендиректора "Ростеха", будет курировать диверсификацию и взаимодействие с ТЭК
  • 15.04 11:16
  • 3
Антигравитатор на колесах
  • 15.04 11:01
  • 5
ВС Ирака получили новую партию российских танков Т-90С
  • 15.04 10:57
  • 33
Турция может стать одним из первых заказчиков Су-57
  • 15.04 10:36
  • 2
Амурская твердыня
  • 15.04 10:32
  • 1
«Мы добирались до орбитальной станции двое суток»
  • 15.04 10:20
  • 1
"Федерация" может стать "Орлом" или "Аистом"
  • 15.04 10:16
  • 1
Сирийские С-300 не смогли отразить атаку израильской авиации
  • 15.04 10:14
  • 6
SpaceX перенесла запуск ракеты-носителя Falcon Heavy
  • 15.04 09:40
  • 11
На самолеты-амфибии Бе-200 установят российские двигатели ПД-10 - газета