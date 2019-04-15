Путин: государство окажет всю необходимую помощь развитию российской космонавтики

Президент также отметил выдающиеся свершения первопроходцев космоса, а также конструкторов, инженеров, рабочих, создавших первый спутник земли и космические станции

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин, выступая с приветственным словом на праздничном концерте, посвященном Дню космонавтики, пообещал государственную помощь в развитии космоса.

"Хотел бы вновь подчеркнуть: окажем развитию российской космонавтики всю необходимую помощь и поддержку", - сказал Путин.

Глава государства поздравил всех с Днем космонавтики. Он отметил выдающиеся свершения таких первопроходцев космоса как Юрий Гагарин, Валентина Терешкова, Алексей Леонов, и других. Он также отметил достижения советских конструкторов, инженеров, рабочих, создавших первый спутник земли и космические станции.

"Творцы наших космических побед ставили по-настоящему большие, устремленные в будущее цели, цели, достойные великой страны, - сказал Путин. - Шли на риск, добивались технологических прорывов, работали не жалея себя, показывали пример самопожертвования и истинной любви к Родине". Он подчеркнул, что благодаря их мужеству, смелости, научному гению, неиссякаемой вере в возможности человека страна стала первой в космосе. По его словам, это чувство гордости за Отечество и его героев должно служить источником вдохновения для решения новых задач и достижений, которые очень необходимы современной российской космической отрасли.

"Лидерство нужно постоянно подтверждать, достойно выдерживать мощную, растущую конкуренцию, настраиваться на решение сложных задач, - сказал Путин. - Сегодня чтобы быть в числе стран-лидеров - лидеров на Земле, нужно быть и лидерами в космосе". Поэтому, убежден президент, освоение космического пространства становится важнейшим направлением национального развития.

Амбициозные задачи

"В ближайшие годы продолжим развертывание систем связи, навигации, дистанционного развития Земли. Для этого намерены наращивать нашу спутниковую группировку, в том числе на устойчивой геостационарной орбите, - отметил президент. - Необходимо расширять исследования дальнего космоса и программы полетов, причем не только автоматических, беспилотных, но и с участием человека". По словам Путина, для этого необходимо создать пилотируемый корабль следующего поколения и ракету-носитель сверхтяжелого класса, передовые двигатели и материалы. Он убежден, что российские инженеры, конструкторы и предприятия космической отрасли готовы ответить на эти вызовы, тем более, что у них есть мощная технологическая база и кадровый потенциал.

В качестве иллюстрации широких возможностей российской космонавтики Путин напомнил о недавней успешной доставке груза на МКС всего за 3 часа 21 минуту. "Наши конкурентные преимущества - это преемственность поколений, - сказал глава государства, поблагодарив ветеранов и заслуженных работников космоса, передающих свой опыт. - При этом очевидно - чтобы достигать весомых результатов, потребуется коренным образом повысить качество, эффективность космической отрасли, избавиться от всего, что сдерживает, мешает двигаться вперед, сконцентрировать научные, интеллектуальные, производственные ресурсы".

Путин напомнил, что в послании Федеральному собранию говорил о проекте создания в Москве на территории завода им. Хруничева Национального космического центра, где сосредоточатся штаб-квартиры ведущих космических предприятий. Все это позволит обеспечить не только преемственность, но и высокий уровень взаимодействия. К середине 2020 года должен быть сформирован научный холдинг ракетного двигателестроения, чьим сердцем станет НПО "Энергомаш".