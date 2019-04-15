Военный эксперт: уверен, ЗРС "Витязь" станет легендой
В России завершились госиспытания зенитной ракетной системы С-350 "Витязь". В эфире радио Sputnik военный эксперт, полковник в отставке Виктор Баранец сравнил новую ЗРС с предшественником – ЗРК С-300 "Фаворит".
В России успешно завершились государственные испытания новой зенитной ракетной системы (ЗРС) С-350 "Витязь", сообщил заместитель министра обороны Алексей Криворучко. Уже запущено производство первого серийного комплекта, который сдадут в этом году. По словам Криворучко, система заменит в Вооруженных силах С-300 "Фаворит".
ЗРС С-350 "Витязь" - самоходная пусковая установка. Она работает вместе с всеракурсным радаром с электронным сканированием пространства и командным пунктом на базе шасси специального автомобиля БАЗ. В боекомплект комплекса входят ракеты средней и малой дальности.
Ранее сообщалось, что первая такая система поступит в учебный центр Зенитных ракетных войск ВКС в Ленинградской области.
В эфире радио Sputnik военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке Виктор Баранец сравнил "Витязь" с его предшественником.
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