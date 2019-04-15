Военный эксперт: уверен, ЗРС "Витязь" станет легендой

В России завершились госиспытания зенитной ракетной системы С-350 "Витязь". В эфире радио Sputnik военный эксперт, полковник в отставке Виктор Баранец сравнил новую ЗРС с предшественником – ЗРК С-300 "Фаворит".

В России успешно завершились государственные испытания новой зенитной ракетной системы (ЗРС) С-350 "Витязь", сообщил заместитель министра обороны Алексей Криворучко. Уже запущено производство первого серийного комплекта, который сдадут в этом году. По словам Криворучко, система заменит в Вооруженных силах С-300 "Фаворит".

ЗРС С-350 "Витязь" - самоходная пусковая установка. Она работает вместе с всеракурсным радаром с электронным сканированием пространства и командным пунктом на базе шасси специального автомобиля БАЗ. В боекомплект комплекса входят ракеты средней и малой дальности.

Ранее сообщалось, что первая такая система поступит в учебный центр Зенитных ракетных войск ВКС в Ленинградской области.

В эфире радио Sputnik военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке Виктор Баранец сравнил "Витязь" с его предшественником.

""Витязь" придет на смену уже ставшей легендарной системе С-300 "Фаворит". У них есть целый ряд отличий. Во-первых, у ЗРС С-300 всего четыре ракеты, а у "Витязя" их двенадцать. Кроме того, "Витязь" - это некий гибрид, совмещающий в себе возможности С-300 и ЗРК "Бук-М1-2". Уникальность "Витязя" заключается в наличии комбинированных ракет, имеющих разные параметры - в этом его главная "фишка". Поскольку тратить одинаковые ракеты для того, чтобы поразить, скажем, сверхзвуковой самолет противника или всего лишь его небольшой беспилотник – это очень дорогое удовольствие. Рациональность, с которой подошли конструкторы к созданию "Витязя", в высшей степени плодотворно воплощена. Могу твердо утверждать, что когда этим оружием насытят нашу армию, оно будет иметь колоссальные экспортные возможности, потому что такого оружия в мире нет. Я абсолютно уверен, что у "Витязя" будет такое же легендарное будущее, как и у нашей знаменитой системы С-300", - сказал Виктор Баранец.