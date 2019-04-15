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15.04.2019
Lenta.ru

С-500 оказался почти готов

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Источник изображения: Изображение: Defence.ru

Разработка зенитной ракетной системы (ЗРС) С-500 "Прометей" и ряда перспективных радиолокационных станций близится к завершению, заявил "Красной звезде" командующий войсками противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО и ПРО) — заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами (ВКС) генерал-лейтенант Юрий Грехов.

Военачальник подтвердил, что в ближайшее время в войска ожидается поступление зенитного ракетного комплекса (ЗРК) средней дальности С-350 "Витязь". Первый образец должен получить учебный центр зенитных ракетных войск Военной академии Воздушно-космической обороны имени маршала Советского Союза Георгия Жукова (Ленинградская область).

"Предназначен он для обороны административно-политических центров, важнейших объектов и районов страны, группировок войск и объектов их тыла от массированных ударов средств воздушного нападения противника, в том числе тактических и оперативно-тактических баллистических ракет. В настоящее время успешно завершены государственные испытания этого комплекса", — сказал Грехов.

Он уверяет, что С-350 "Витязь" и С-500 "Прометей" созданы "на современной отечественной элементной базе с максимальной автоматизацией всех процессов и операций боевой работы", а доля современного зенитного ракетного и радиолокационного вооружения в войсках на сегодняшний день превышает 70 процентов.

В апреле заместитель министра обороны Алексей Криворучко заявил, что в России началось производство С-350 "Витязь", призванного заменить созданный в 1983 году С-300ПС.

Согласно имеющимся данным, С-500 "Прометей" отличается радиусом поражения 600 километров, способен обнаружить и одновременно поразить до десяти баллистических целей, передвигающихся со скоростью до семи километров в секунду, и сможет перехватывать боевые блоки на гиперзвуковых скоростях.

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Страны
Россия
Продукция
С-300
С-300П
С-350 50Р6А "Витязь"
С-500
Персоны
Криворучко Алексей
Проекты
Военные учения
ГЗЛА
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