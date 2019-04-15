"Вызывает беспокойство": дрон провел разведку у границ России

Американский беспилотник полетал у западных границ России

У границ Калининградской области провел разведку стратегический беспилотник ВВС США. В Совете Федерации предположили, что таким образом Вашингтон пытается надавить на Москву, демонстрируя наращивание силы. Причем подобные случаи происходят регулярно. В прошлом месяце дрон той же серии провел разведку в районе Крыма.

Стратегический беспилотник ВВС США провел разведку возле границ Калининградской области, сообщает мониторинговый ресурс PlaneRadar. По его данным, беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Northrop Grumman RQ-4B-40 с бортовым номером 11-2048 вылетел с базы Сигонелла на Сицилии. Во время разведывательной операции он находился в воздушном пространстве Литвы.

В последнее время подобные инциденты происходят особенно часто, поэтому, по словам члена Совета Федерации Олега Морозова, России придется отвечать на политическое и военное давление американской стороны.

Он пояснил ФАН, что активную разведывательную деятельность США вряд ли можно считать подготовкой к каким-либо военным действиям.

"США делают это для того, чтобы показать, что они готовы при случае перевести диалог с Россией в околовоенную плоскость, показать возможности своих самолетов, беспилотников. Это скорее демонстрация силы и психологическое давление, нежели реальные военные приготовления. Но, тем не менее, это не может не вызывать беспокойство, потому что любые действия с применением каких-то военных систем всегда вызывают желание ответить, применить какие-то превентивные меры. Действия США понижают уровень безопасности в мире, и на наших границах в частности", - подчеркнул Морозов.

Аналогичный случай произошел в конце марта. БПЛА RQ-4B-30 Global Hawk с бортовым номером 10-2043 и позывным FORTE10 провел разведку в районе Крымского полуострова и Донбасса. Летательный аппарат также вылетел с базы Сигонелла, и, миновав воздушное пространство Греции, Болгарии и Румынии, оказался над территорией Украины.

Около линии разграничения в Донбассе дрон совершил несколько маневров, после чего провел разведку в районе Крымского полуострова. У берегов Крыма также был замечен американский самолет-разведчик Boeing RC-135.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Ольга Тимофеева на фоне появления данной информации высказала схожее мнение - Вашингтон таким образом пытается продемонстрировать свою воинственность.

"Я связываю появление самолета с желанием Соединенных Штатов Америки продемонстрировать серьезность [антироссийских] заявлений, которые были сделаны ранее. Это и высказывания [госсекретаря Майка] Помпео, и то, что прозвучало в конгрессе, я имею в виду законопроект о непризнании так называемой "аннексии" Крыма. США продолжают нагнетать ситуацию и тем самым показывают серьезность своих намерений", - сказала сенатор от Севастополя ФАН.

Действительно, разведывательные полеты американских самолетов и дронов у границ России в последнее время стали особенно частыми. Очередную такую операцию у границ Калининградской области 24 марта провел самолет ВВС США Boeing RC-135V Rivet Joint.

По данным мониторингового ресурса Plane Radar, американский самолет прошел через "зону полетной информации" региона.

Воздушное судно вылетело с авиабазы в Великобритании и вернулось на аэродром после полета над Балтийским морем и разведки у границ России. Эти действия самолет осуществлял на высоте в почти 3,5 тыс. метров над поверхностью земли.

Всего за день до этого в Национальном центре управления обороны России сообщили, что российские истребители Су-27 дважды за сутки поднялись в воздух для сопровождения бомбардировщиков B-52H ВВС США над Балтийским морем.

"Два американских самолета были обнаружены российскими средствами контроля воздушного пространства на значительном удалении от государственной границы Российской Федерации и взяты на сопровождение", - отметили в сообщении. Американские самолеты совершали полет над нейтральными водами, а Су-27 не позволил им приблизиться к российской границе, указали там.

Ранее в тот же день "Взгляд.ру" со ссылкой на данные авиационных ресурсов сообщил о пролете недалеко от границ Калининградской области трех американских B-52H. По информации издания, самолеты пролетели с разницей в несколько часов.

Полеты бомбардировщиков проходили на расстоянии 160-170 км от морской границы России. Такие самолеты могут нести ядерное оружие, уточнили там.

Всего за два дня до этого Министерство обороны опубликовало на своем YouTube-канале видеозапись, на которой российские истребители Су-27 сопровождают над Балтийским морем бомбардировщик B-52. В описании к ролику говорится, что американский самолет был обнаружен средствами контроля воздушного пространства. Из-за этого два Су-27 поднялись в воздух и сопроводили бомбардировщик США.

Обе российских "сушки" вернулись на аэродром только после того, как американский "гость" изменил траекторию полета и начал отдаляться от границ России, указали в сообщении.

Лидия Мисник