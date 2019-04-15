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15.04.2019
Интерфакс-АВН

России предстоит большая работа по восстановлению группировки военных спутников - вице-премьер Борисов

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Юрий Борисов
Юрий Борисов.
Источник изображения: Владислав Шатило / РБК

Москва. 12 апреля. ИНТЕРФАКС - Перед космической отраслью РФ стоит ряд важных задач, в том числе по восстановлению группировки спутников в интересах обороны, заявил вице-премьер Юрий Борисов.

"Перед всей отраслью стоят важные амбиционные задачи. Нам необходимо очень серьёзно потрудиться над восстановлением космической группировки в интересах оборонной безопасности страны", - сказал Ю.Борисов на вечере, посвящённом Дню Космонавтики.

Он отметил, что также предстоит большая работа по созданию космических систем навигации и связи, дистанционного зондирования Земли в интересах народного хозяйства и регионов страны.

"Востребованность в этих услугах очень большая. Нам нужно открыть новую страницу в работе Международной космической станции, запустив три новых модуля и практически обеспечив автономную работу, при необходимости, для чисто российского сегмента", - отметил вице-премьер.

Он заявил также о важности задач освоения дальнего космоса, что связано с разработкой и производством нового поколения ракет-носителей, таких как "Союз-5" и комплекс сверхтяжелого класса.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Борисов Юрий
Проекты
МКС
Союз-5 РН
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