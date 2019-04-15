Саудовская Аравия предлагала Хафтару профинансировать операцию по захвату Триполи - СМИ

Хафтар это предложение принял, рассказали источники The Wall Street Journal

Вашингтон. 12 апреля. ИНТЕРФАКС - Саудовская Аравия предлагала командующему Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифе Хафтару десятки миллионов долларов в качестве финансовой помощи для операции по захвату Триполи, сообщает в пятницу газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Источники в Саудовской Аравии рассказали газете, что предложение Х.Хафтару поступило за несколько дней до начала операции во время его визита в Саудовскую Аравию.

"За несколько дней до того, как ливийский командир Халифа Хафтар начал наступление для захвата столицы в попытке объединить разделенную страну под своей властью, Саудовская Аравия пообещала десятки миллионов долларов, чтобы помочь оплатить эту операцию", - пишет газета.

По данным газеты, Х.Хафтар принял это предложение.

"Мы были достаточно щедры", - сказал источник газеты в Саудовской Аравии.

Незадолго до начала операции Х.Хафтар встречался и с высокопоставленными лицами из других стран, сообщает газета, не уточняя, о каких странах идет речь.

"Хафтар не был бы сейчас активным игроком без иностранной поддержки, которую он получил", - отметил эксперт из Германского института по международным делам и делам безопасности Вольфрам Лачер.

Власти Саудовской Аравии комментировать информацию о предложенных средствах не стали. Представитель Х.Хафтара также не стал комментировать обещание Саудовской Аравии, как и информацию о других контактах командующего.

Операция ЛНА, направленная на захват Триполи, началась 4 апреля. По данным ООН, из-за столкновений между силами Х.Хафтара и силами правительства национального согласия, базирующегося в Триполи, свои дома покинули порядка 6 тыс. жителей Ливии, как минимум 58 человек погибли и 275 человек получили ранения.

В настоящее время в Ливии сохраняется двоевластие: на востоке страны в городе Тобрук находится парламент, а на западе в столице Триполи базируется сформированное при поддержке ООН и признанное международным сообществом правительство национального согласия под руководством Файеза Сараджа.

Х.Хафтара поддерживают, в частности, ОАЭ и Египет, а правительство в Триполи - США, отмечают СМИ. После начала наступления на Триполи власти США призывали Х.Хафтара остановить его, отмечая, что военного решения ситуации в Ливии быть не должно.