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15.04.2019
ТАСС

Источник: Шойгу и Салюков проведут смотр войск на параде Победы на кабриолетах Aurus

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Автомобили Aurus Senat
Автомобили Aurus Senat.
Источник изображения: © Владимир Якунин/ТАСС

Автомобили проходят последние испытания во время репетиций, отметил собеседник агентства

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу и главком Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков примут участие в параде Победы на Красной площади на кабриолетах Aurus. Об этом ТАСС сообщил источник в военном ведомстве.

"Принципиальное решение об участии кабриолетов Aurus в Параде в честь 74-годовщины Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади принято", - сказал собеседник агентства.

По его словам, сейчас автомобили проходят последние испытания во время репетиций. "Когда все три автомобиля - два основных и один запасной - будут готовы, они будут приняты в эксплуатацию 147-й автомобильной базой Минобороны РФ", - подчеркнул источник.

Ранее принимающий парад министр обороны РФ и командующий парадом главком Сухопутных войск объезжали парадный строй на автомобилях марки ЗИЛ.

Aurus - первый российский бренд премиальных автомобилей, созданный "с нуля" специалистами НАМИ с использованием иностранных разработок и комплектующих. Пока автомобили поштучно производятся на мощностях московской площадки НАМИ. Массовое производство должно начаться в 2021 году на заводе автомобильного производителя Sollers в Алабуге (Татарстан). Акционерами Aurus выступают ФГУП "НАМИ" (63,5%), Фонд Обороны, Безопасности и Развития ОАЭ Tawazun (36%) и Sollers (0,5%).

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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3 комментария
№1
15.04.2019 11:34
Интересно, а "попоны" зачем?)
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№2
15.04.2019 11:41
На такой вот случай - чтобы папарацци не испортили премьеру автомобиля.
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№3
15.04.2019 11:53
Отложили бы до юбилея...
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