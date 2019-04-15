Через 10-15 лет в России могут отменить призыв в армию

Ранее в пятницу президент РФ Владимир Путин заявил, что "призыв постепенно-постепенно уходит в прошлое"

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по обороне, бывший командующий ВДВ Владимир Шаманов заявил, что не исключает отмену призыва на военную службу в РФ через 10-15 лет, но подчеркнул необходимость взвешенного подхода к решению данного вопроса.

Ранее в пятницу президент России Владимир Путин заявил на встрече с сотрудниками НПО "Энергомаш", что "призыв постепенно-постепенно уходит в прошлое", отметив, что "для этого нужно время и соответствующее финансирование". Он добавил, что "технологический уровень современных вооруженных сил" все меньше предполагает привлечение малоквалифицированного персонала.

В этом контексте парламентарий считает "вполне вероятным, что через 10-15 лет придет такое время". "А пока призыв сохраняется, хотя удельный вес военнослужащих по призыву, безусловно, будет сокращаться, - подтвердил он. - Здесь спешка не нужна, нужно спокойно вырабатывать концепцию, просчитывать, обеспечить всеми необходимыми ресурсами".

Комментируя слова президента о финансировании, глава комитета Госдумы пояснил, что подразумевается не только зарплата. "У контрактников значительно более привлекательный социальный пакет. Речь идет обо всем объеме финансирования при замене полностью на контрактную армию, - подчеркнул он. - Это и военная ипотека, и подготовка в соответствующих структурах за соответствующие деньги". "Это многогранный процесс, который надо детально проработать", - заключил глава комитета Госдумы.

Как ранее заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, Вооруженные силы России вышли на оптимальный уровень численности военнослужащих по призыву, он сохранится, ориентировочно, до 2025 года. На данный момент два раза в год призываются около 130 тыс. человек. Ожидается, что к этому же году число контрактников достигнет 475,6 тыс. военнослужащих. На март 2019 года число военнослужащих по контракту составляло порядка 394 тыс. человек.