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15.04.2019
Российская газета

Под Астраханью провели пуск ракеты "Искандер-М"

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Источник изображения: rg.ru

Военнослужащие ракетной бригады Западного военного округа, которая постоянно располагается в Ленинградской области, произвели пуск ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М". Произошло это в Астраханской области на полигоне "Капустин Яр".

Как сообщает пресс-служба Западного военного округа, боевые расчеты уничтожили заглубленный командный пункт "неприятеля". Кстати, он располагался в 56 километрах. За слаженные и успешные действия ракетчики получили оценку "отлично".

В пресс-службе ЗВО добавили, что боевые пуски проходили в рамках заключительного этапа полевого выхода ракетных войск и артиллерии. В них участвовали более одной тысячи бойцов, свыше 250 единиц вооружения и военной техники. А проходили они на восьми полигонах - в Астраханской, Московской, Ленинградской, Калининградской, Воронежской и Нижегородской областях.

"Искандер-М" предназначен для уничтожения ракетных комплексов, реактивных систем залпового огня, дальнобойной артиллерии, воздушных объектов. Время приведения в боевую готовность с марша - не более 16 минут, дальность действия крылатой ракеты - до 500 километров. Интервал между пусками - до одной минуты.


Светлана Цыганкова

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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  • В новости упоминаются
Продукция
Искандер
Компании
Минoбороны РФ
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