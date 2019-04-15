Под Астраханью провели пуск ракеты "Искандер-М"

Военнослужащие ракетной бригады Западного военного округа, которая постоянно располагается в Ленинградской области, произвели пуск ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М". Произошло это в Астраханской области на полигоне "Капустин Яр".

Как сообщает пресс-служба Западного военного округа, боевые расчеты уничтожили заглубленный командный пункт "неприятеля". Кстати, он располагался в 56 километрах. За слаженные и успешные действия ракетчики получили оценку "отлично".

В пресс-службе ЗВО добавили, что боевые пуски проходили в рамках заключительного этапа полевого выхода ракетных войск и артиллерии. В них участвовали более одной тысячи бойцов, свыше 250 единиц вооружения и военной техники. А проходили они на восьми полигонах - в Астраханской, Московской, Ленинградской, Калининградской, Воронежской и Нижегородской областях.

"Искандер-М" предназначен для уничтожения ракетных комплексов, реактивных систем залпового огня, дальнобойной артиллерии, воздушных объектов. Время приведения в боевую готовность с марша - не более 16 минут, дальность действия крылатой ракеты - до 500 километров. Интервал между пусками - до одной минуты.

Светлана Цыганкова