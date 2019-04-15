ЦПК ответил на заявление ученого РАН о бесполезности космонавтов

Освоение космического пространства без участия человека невозможно, заявили в Центре подготовки космонавтов

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Космическая деятельность не может обойтись без людей, любые радикальные позиции по этому вопросу не пойдут на пользу. Об этом заявил в пятницу ТАСС начальник Центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина (ЦПК) Павел Власов, комментируя критику ученого РАН в отношении космонавтов.

Ранее в эфире "Говорит Москва" научный сотрудник Института ядерных исследований РАН Вячеслав Докучаев заявил, что человек в космосе не нужен, поскольку все открытия делают роботы. Международную космическую станцию он назвал пустой тратой времени. Космонавты, считает Докучаев, только изучают, "кто у них там дырки просверливает".

По словам начальника ЦПК, такие радикальные позиции "никогда не пойдут на пользу". "Истина лежит посередине. Люди без подпорки автоматов не смогут работать, а автоматы - без влияния людей, особенно в напланетной деятельности (на других планетах - прим. ТАСС). Без людей нам не обойтись", - заявил Власов.

Ранее заместитель председателя Совета РАН по космосу, научный руководитель Института космических исследований Российской академии наук Лев Зеленый в беседе с корреспондентом ТАСС выразил мнение, что постоянное пребывание человека на Луне не нужно, в том числе из-за угрозы радиации, "но для наладки и настройки оборудования присутствие человека вахтовым методом очень полезно".

В России сейчас разрабатывается лунная программа, предполагающая в том числе посадку на космонавтов на искусственный спутник Земли, которые будут выполнять научные эксперименты совместно с автоматами.