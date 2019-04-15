Ученый призвал набрать в российский отряд космонавтов больше женщин

Директор Института медико-биологических проблем РАН Олег Орлов предложил увеличить количество женщин в российском отряде космонавтов. Об этом он заявил в беседе с "РИА Новости" в пятницу, 12 апреля.

"Считаю, что в отряде среди космонавтов должно быть больше дам", — сказал Орлов, добавив, что также необходимо набрать больше медиков и геологов.

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в январе заявил, что в будущем госкорпорация рассмотрит возможность активнее привлекать женщин в отряды космонавтов. Отмечается, что кандидаток для этого будут выбирать из числа космических специалистов. Глава госкорпорации также добавил, что новый отбор будет "жесткий". По его словам, выбирать надо "не из десятков или сотен", а из десятков тысяч людей, чтобы найти самых талантливых.

Летом 2018 года женщины не попали в отряд космонавтов в рамках очередного набора. Специалисты объяснили это тем, что они меньше хотят стать космонавтами. Из СССР и России в космос полетели лишь четыре женщины — Валентина Терешкова, Светлана Савицкая, Елена Кондакова и Елена Серова.

Сейчас в российском отряде космонавтов только одна девушка — Анна Кикина, однако на сегодняшний день у нее пока нет опыта космических полетов. Всего в отряде 25 человек.