Испытания окончены: "Витязи" ушли в производство

В России завершились госиспытания ЗРС "Витязь"

Серийное производство первого комплекта зенитной ракетной системы С-350 "Витязь-ПВО" началось после успешного завершения ее государственных испытаний. "Витязи" призваны заменить систему С-300ПС. Как отмечают эксперты, новая техника куда более эффективна, чем ее предшественница, и отличается "сверхманевренностью" своих ракет.

Государственные испытания новой зенитной ракетной системы (ЗРС) С-350 "Витязь-ПВО" успешно завершаются. Серийное производство первого комплекта уже началось, сообщил замминистра обороны РФ Алексей Криворучко в рамках единого дня приемки военной продукции.

"Положительными пусками, произведенными 26 марта, завершаются государственные испытания новой ЗРС С-350 "Витязь-ПВО", призванной на замену С-300ПС. Одновременно запущено производство первого серийного комплекта, сдача будет обеспечена в 2019 году", - отметил Криворучко.

Систему С-350 "Витязь" разработал концерн "Алмаз-Антей" в интересах войсковой противовоздушной обороны (ПВО). Эти комплексы средней дальности предназначены для обороны крупных наземных сил в ходе наступательных и оборонительных операций. "Витязи" будут интегрированы в единую сеть ПВО с системами С-400, С-300ВМ4 "Антей-2500" и С-500 "Прометей".

С-350 будет отвечать за уничтожение воздушных целей, миновавших первый рубеж обороны, за который несут ответственность комплексы большой дальности. Российский ЗРК способен наносить удары по воздушным объектам, подлетающим с любой стороны.

На вооружении комплекса будут две современные ракеты: 9М100 малой дальности и 9М96 средней дальности. Обе они оснащены инфракрасными головками самонаведения, а также "интеллектуальной" боевой частью. Эти оружия способны поражать как современные, так и перспективные средства воздушного нападения: от крылатых ракет и истребителей до баллистических ракет и стратегических бомбардировщиков.

Согласно заявленным характеристикам, С-350 способен одновременно поражать 16 аэродинамических и 12 баллистических целей. Ее максимальные радиус и высота поражения достигают 60 км и 30 км соответственно.

"Витязи" максимально автоматизированы: боевой расчет машины управления отвечает только за подготовку комплекса к пуску снаряда и отдачу команды на поражение цели, при этом поиск и сопровождение объекта комплекс осуществляет самостоятельно. Приведение "Витязя" в боевое положение занимает порядка пяти минут. Его боевой расчет состоит из трех человек.

Помимо пусковых установок, количество которых не должно превышать восьми единиц, в составе комплекса также есть пункт боевого управления 50К6 и пара машин с многофункциональной радиолокационной станцией 50Н6.

Она размещена отдельно от пункта управления на случай, если противник использует ракету, наводящуюся на излучение радара ЗРК.

На всех "Витязях" установлены шасси Брянского автомобильного завода колесных тягачей, но в случае работы в условиях бездорожья комплексу могут предоставить гусеничную платформу.

"Новые ракеты обеспечивают повышенную эффективность своего применения. Они помехозащищены и обладают увеличенной дальностью, если сравнивать их с комплексами С-300, притом что они меньше по размерам. Ракеты с самонаведением повысили точность и живучесть наших комплексов", - пояснил RT военный эксперт Юрий Кнутов.

Кнутов уточнил, что комплекс С-350 может нести до 12 ракет против четырех у С-300, то есть "Витязь" куда более эффективен.

К тому же он подчеркнул, что ракеты этого ЗРК будут "сверхманевренными", в отличие от ракет С-300. "Это качество позволит увеличить точность поражения цели. Это очень перспективная система ПВО", - констатировал специалист.

О том, что Воздушно-космические силы (ВКС) России получат "Витязей" в текущем году, стало известно 30 декабря прошлого года. Об этом сообщило "РИА Новости" со ссылкой на департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России. Эти комплексы поступят на вооружение российской армии впервые. В планах Минобороны, заявленных еще в 2012 году, была заявлена закупка не менее 38 ЗРК С-350.

Помимо "Витязей" Криворучко также сообщил, что Конструкторское бюро машиностроения (КБМ, Коломна) начало серийное производство 11-го бригадного комплекта оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) "Искандер-М". Он уточнил, что уровень технической готовности новой техники составляет уже более 50%.

Бригадный комплект из 51 единицы техники состоит из самоходных пусковых установок, транспортно-заряжающих машин, ракет, комплексной системы автоматизированного управления, средств контроля технического состояния, а также пункта подготовки данных.

С начала текущего года Воткинский завод передал военным 14 ракет для ОТРК "Искандер-М". Всего до конца года Минобороны ожидает получить от завода 50 ракет для "Искандер-М".

Лидия Мисник