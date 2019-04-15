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15.04.2019
Российская газета

В Госдуме назвали сроки возможной отмены призыва в армию

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Здание Госдумы РФ. Архивное фото
Здание Госдумы РФ. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Владимир Астапкович

Призыв в армию может быть отменен через 10-15 лет. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне, бывший командующий ВДВ Владимир Шаманов, комментируя заявление президента РФ о том, что "призыв постепенно уходит в прошлое".

Об этом Владимир Путин сказал сегодня на встрече с сотрудниками НПО "Энергомаш". Глава государства добавил, что для полной отмены призыва нужно время и соответствующее финансирование. Он пояснил, что "технологический уровень современных вооруженных сил" все меньше предполагает привлечение малоквалифицированного персонала, и в России и дальше будут идти по пути отказа от призыва.

- Вполне вероятно, что через 10-15 лет придет такое время, - заявил в связи с этим Шаманов, которого цитирует ТАСС. - А пока призыв сохраняется, хотя удельный вес военнослужащих по призыву, безусловно, будет сокращаться.

Глава комитета уверен, что спешить при этом не следует.

- Нужно спокойно вырабатывать концепцию, просчитывать, обеспечить всеми необходимыми ресурсами, - заявил он.

Что касается финансирования, которое необходимо для полного отказа от призыва, то под этим подразумевается не только зарплата контрактников, но и соцпакет, включающий военную ипотеку, пояснил Шаманов. Кроме того, дополнительные средства нужны на подготовку бойцов.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявлял, что уровень численности военнослужащих по призыву сохранится, ориентировочно, до 2025 года. На данный момент два раза в год призываются около 130 тыс. человек, а число военнослужащих по контракту составляет порядка 394 тыс. человек.


Татьяна Замахина

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Энергомаш им. Глушко
Персоны
Путин Владимир
Шаманов Владимир
Шойгу Сергей
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