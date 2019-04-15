50 единиц новой техники получили Вооруженные силы РФ

Минобороны провело приемку военной продукции и объектов инфраструктуры в I квартале. В этом году войска получили: один береговой ракетный комплекс "Бастион", 48 тактических крылатых ракет "Калибр", 13 самолетов различных классов, 31 вертолет (Ми-28, Ми-35 и Ми-8), 540 автомашин ("Тигр", "Урал" и "КамАЗ").

Минобороны провело приемку военной продукции и объектов инфраструктуры в I квартале. В этом году войска получили: один береговой ракетный комплекс "Бастион", 48 тактических крылатых ракет "Калибр", 13 самолетов различных классов, 31 вертолет (Ми-28, Ми-35 и Ми-8), 540 автомашин ("Тигр", "Урал" и "КамАЗ").