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15.04.2019
Известия.ru

50 единиц новой техники получили Вооруженные силы РФ

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Бронеавтомобили "Тигр-М"
Бронеавтомобили "Тигр-М".
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов

Минобороны провело приемку военной продукции и объектов инфраструктуры в I квартале. В этом году войска получили: один береговой ракетный комплекс "Бастион", 48 тактических крылатых ракет "Калибр", 13 самолетов различных классов, 31 вертолет (Ми-28, Ми-35 и Ми-8), 540 автомашин ("Тигр", "Урал" и "КамАЗ").

Минобороны провело приемку военной продукции и объектов инфраструктуры в I квартале. В этом году войска получили: один береговой ракетный комплекс "Бастион", 48 тактических крылатых ракет "Калибр", 13 самолетов различных классов, 31 вертолет (Ми-28, Ми-35 и Ми-8), 540 автомашин ("Тигр", "Урал" и "КамАЗ").

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Страны
Россия
Продукция
Бастион
Ми-35
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