Шойгу предложил включить географию в программу олимпиады курсантов из стран СНГ

Инициативу поддержали Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистана и Узбекистан

Минск. 12 апреля. ИНТЕРФАКС - География будет включена в программу состязаний Международной олимпиады курсантов военно-учебных заведений СНГ в 2020 году, сообщил в пятницу начальник Главного управления кадров Минобороны РФ генерал-полковник Виктор Горемыкин.

"Предлагается с 2020 года проводить олимпиаду с участием воспитанников государств Содружества, включив в её задания вопросы по географии государств СНГ. При этом фонд заданий формировать из вопросов, которые предложат все государства СНГ, участвующие в состязаниях", - озвучил предложение министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу В.Горемыкин на заседании Координационного комитета по вопросам военного образования при Совете министров обороны СНГ, которое прошло в Минске.

В.Горемыкин отметил, что олимпиада по географии позволит повысить мотивацию курсантов на изучение стран СНГ, их географических особенностей и национальной культуры.

На заседании присутствовали представители управлений военного образования Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана, которые единогласно поддержали предложение.

На данный момент международная олимпиада курсантов включает в себя пять дисциплин: математику, информатику, иностранный язык, военную историю и военно-прикладное мастерство.