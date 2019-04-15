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15.04.2019
Интерфакс-АВН

Шойгу предложил включить географию в программу олимпиады курсантов из стран СНГ

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Военнослужащие-курсанты
Военнослужащие-курсанты.
Источник изображения: РИА Новости/Александр Гейфман

Инициативу поддержали Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистана и Узбекистан

Минск. 12 апреля. ИНТЕРФАКС - География будет включена в программу состязаний Международной олимпиады курсантов военно-учебных заведений СНГ в 2020 году, сообщил в пятницу начальник Главного управления кадров Минобороны РФ генерал-полковник Виктор Горемыкин.

"Предлагается с 2020 года проводить олимпиаду с участием воспитанников государств Содружества, включив в её задания вопросы по географии государств СНГ. При этом фонд заданий формировать из вопросов, которые предложат все государства СНГ, участвующие в состязаниях", - озвучил предложение министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу В.Горемыкин на заседании Координационного комитета по вопросам военного образования при Совете министров обороны СНГ, которое прошло в Минске.

В.Горемыкин отметил, что олимпиада по географии позволит повысить мотивацию курсантов на изучение стран СНГ, их географических особенностей и национальной культуры.

На заседании присутствовали представители управлений военного образования Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана, которые единогласно поддержали предложение.

На данный момент международная олимпиада курсантов включает в себя пять дисциплин: математику, информатику, иностранный язык, военную историю и военно-прикладное мастерство.

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Страны
Армения
Белоруссия
Казахстан
Киргизия
Россия
Таджикистан
Узбекистан
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
2020-й год
Военные учения
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