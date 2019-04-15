НАТО пообещала усилить присутствие сил альянса в Чёрном море

НАТО усилит свою активность в акватории Черного моря для оказания практической помощи Украине и Грузии. Об этом говорится в так называемом "Пакете по Черному морю", принятым в ходе апрельской встречи министров иностранных дел стран НАТО в Вашингтоне, заявила заместитель генсека альянса Роуз Гетемюллер.

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По ее словам помощь Украине и Грузии будет заключаться в прежде всего в военно-морской подготовке и обучению береговой охраны, в сфере обмена информацией и проведения учений сил безопасности. С этой целью альянс наращивает свое присутствие в регионе, а "Пакет по Черному морю" приведет к еще большим обязательствам.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что во время встречи стран-членов альянса в Вашингтоне были утверждены меры по поддержке Украины и Грузии в Черном море. Мерами в частности предусматриваются учения, обмен информацией и заходы в порты акватории.

Между тем депутат Палаты общин Канады Джеймс Безан, выступая в Киеве, призвал страны альянса усилить свое присутствие в Черном море путем переброски туда подводных лодок из Средиземного моря.

Мы говорим о подводных лодках, которые сейчас есть в Средиземном море, но могут неожиданно появиться и в Черном море

– заявил представитель Канады.

Кроме того канадский парламентарий призвал страны НАТО увеличить объем передаваемых Украине технологий и вооружения для "применения их на Донбассе". Все это, по его мнению, поможет Киеву противостоять "российским войскам".