Шойгу: ОПК вышел на стабильные поставки

Москва. 12 апреля. ИНТЕРФАКС - Заводы оборонно-промышленного комплекса (ОПК) вышли на стабильные поставки вооружений в российскую армию, плановую модернизацию стратегических бомбардировщиков, производство вертолётов идёт с опережением графиков, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в пятницу, подводя итоги заседания, которое прошло в рамках Единого дня приёмки военной продукции.

"Что касается промышленности. Мы вышли на стабильные плановые показатели по многим образцам вооружения и военной техники. В частности, по вертолётам мы идём с серьёзным перевыполнением этого плана. Это касается и Казанского завода, и Улан-Удэнского завода", - сказал С.Шойгу. Говоря о проблемных прежде вопросах, связанных с модернизацией и ремонтом, особенно стратегических бомбардировщиков, министр отметил, что "тут работа также идёт планово". "Мы решили все те проблемы, которые стояли перед нами по ремонту и модернизации этих воздушных судов на протяжении нескольких лет", - сказал С.Шойгу.

"Хотел бы отметить, - заявил он, - что выполнение плана по всем направлениям и перевооружения, и поставок вооружения и военной техники, и ремонтов идут в строгом соответствии с графиком".

Министр также сообщил, что до конца года надо дополнительно ввести 400 объектов для ядерной триады.

"По многим показателям и по большой номенклатуре мы планы перевыполняем. По объектам инфраструктуры планы первого квартала у нас перевыполнены фактически в 11 раз. Надеюсь, эти темпы будут сохранены. И то, что нами было предусмотрено по этому году дополнительно - ввод 400 объектов, касающихся сил стратегического ядерного сдерживания в целом - это также будет выполнено", - сказал С.Шойгу.

Он подчеркнул, что "это такое дополнительное задание, которое необходимо выполнить".

"Именно необходимо, потому что многое из того, что на сегодняшний день поставляется в войска, в частности, в Ракетные войска стратегического назначения, нуждается в тщательном и продуманном обустройстве. И я надеюсь, что все те планы, которые мы наметили, они, безусловно, будут выполнены", - отметил С.Шойгу.

Выступая на совещании, он отметил, что строительство объектов военной инфраструктуры для Стратегических ядерных сил, а также войск в Крыму и Арктике является приоритетным.

"Основные усилия сосредоточены на развитии системы управления Вооружённых сил и создании объектов для размещения вооружения, военной и специальной техники. Прежде всего, - стратегических ядерных сил, а также войск в Крыму и российской арктической зоне", - сказал С.Шойгу.

Говоря о развитии военной инфраструктуры, министр сообщил, что "этом году планируется завершить строительство 3751 здания и сооружения". "На сегодняшний день в эксплуатацию введено более восьмисот пятидесяти зданий и сооружений, что в 11 раз превышает плановый показатель первого квартала. Это говорит о высоких темпах работ", - отметил С.Шойгу.

Он также сообщил, что предприятия оборонной промышленности за три месяца текущего года поставили российской армии более 500 новых единиц вооружения, включая ракеты "Калибр", комплекс "Бастион", десятки самолетов и вертолетов, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Сегодня мы подведем итоги приемки военной продукции и объектов инфраструктуры в первом квартале текущего года. За этот период оборонные предприятия поставили в войска свыше пятисот новых и около пятидесяти отремонтированных единиц вооружения, военной и специальной техники", - сказал С.Шойгу.

По его словам, среди этих вооружений - 48 крылатых ракет оперативно-тактического назначения "Калибр", один береговой ракетный комплекс "Бастион", 13 самолетов различного класса и целевого предназначения, 31 вертолет Ми-28, Ми-35М и Ми-8 различных модификаций, 540 автомобилей "Тигр", "Урал" и "КАМАЗ".

"Кроме того, Вооруженные силы в плановом порядке получали инженерную и автомобильную технику, средства связи, авиационное вооружение и боеприпасы", - сказал С.Шойгу.

Он также сообщил, что на Международном военно-техническом форуме "Армия-2019" все желающие смогут ознакомиться с техническими и боевыми возможностями большинства новейших образцов российского оружия.