Эксперт оценил масштаб сокращений в армии при замене призывников контрактниками

Количество военного персонала в российской армии можно будет сократить в два-три раза в случае перехода вооруженных сил на контрактную основу, рассказал в беседе с "Известиями" главный редактор интернет-проекта Militaryrussia Дмитрий Корнев.

Ранее 12 апреля президент России Владимир Путин заявил в ходе встречи с сотрудниками НПО "Энергомаш", что рано или поздно призыв в армию уйдет в прошлое. Он добавил, что в настоящее время профессиональная армия становится более востребованной в связи с тем, что военная техника, а также стоящие перед войсками задачи усложняются.

"Примерно в два, а то и три раза может быть сокращено количество персонала в вооруженных силах в случае перехода на контрактную основу. А эффективность при этом будет такая же, а может быть даже выше", — сказал Корнев.

Современная армия все больше и больше превращается войну технологий, а война технологий предполагает исключительно профессионалов, отметил военный эксперт.

По его словам, в будущем, когда война в больших объемах чем сейчас будет вестись с применением дронов и беспилотных средств, управлять ими смогут только профессионалы.

Копать окопы больше не придется и для призывников останется место лишь нести обслуживающие функции, считает специалист. К тому же, призывники просто за полгода-год не успеют качественно освоить сверхсовременную технику, заявил эксперт.

"Даже если взять танки 60-х — 70-х годов, танкисты большой частью были призывниками, например, механиками-водителями. У современного танка типа "Армата" цифровое управление. Чтобы им управлять, училище надо закончить. Никто не пустит призывника в многомиллионную машину, если он только пришел в армию в 18 лет", — подчеркнул Корнев.

Он добавил, что в России во всех родах войск, которые находятся в повышенной боевой готовности, процент контрактников за последние 10-15 лет увеличился в разы. "Все действительно боевые части, которые могут быстро и эффективно применяться, они либо полностью контрактные либо с большим процентом контрактников-профессионалов", — заключил главный редактор интернет-проекта Militaryrussia.

В России 1 апреля стартовал весенний призыв граждан на военную службу. Ряды армии пополнят порядка 135 тыс. призывников. При этом с весенней кампанией начинает действовать ряд изменений. Так, вступает в силу подписанный Путиным 18 марта закон о дополнительной отсрочке от призыва для обучения граждан по программам среднего профобразования и магистратуры.

Кроме того, теперь призывники смогут состоять на учете в военном комиссариате по месту жительства или пребывания вне зависимости от наличия регистрации.