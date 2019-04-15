На МКС произошла утечка метана

Снаружи американского сегмента Международной космической станции (МКС) зафиксирована утечка десятков килограммов жидкого метана, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

"Недавно в оборудовании RRM-3 отказала электроника, что привело к прекращению работы криогенного охлаждающего устройства. В результате перестала поддерживаться в нужном диапазоне температура жидкого метана в емкости. И вчера произошла утечка нескольких десятков килограммов метана", — сказал собеседник.

По его словам, инцидент не представляет опасности для экипажа МКС, поскольку оборудование RRM-3 расположено на внешней стороне станции, однако в целях защиты от загрязнений крышки иллюминаторов модулей МКС были закрыты.

В настоящее время на околоземной орбите находится экипаж МКС-59, в который входят россияне Олег Кононенко и Алексей Овчинин, американцы Энн МакКлейн, Ник Хейг и Кристина Кук и канадец Давид Сен-Жак.

Американское оборудование RRM-3, предназначенное для отработки в условиях космоса дозаправки жидким метаном, доставлено на МКС в декабре 2018 года грузовиком Dragon.