"Произошла утечка": новая авария на МКС

На американском сегменте МКС произошла утечка метана

Несколько десятков килограммов жидкого метана утекло из оборудования на американском сегменте МКС. Метан использовался для экспериментов по дозаправке топливом космических кораблей в условиях невесомости.

На внешней поверхности МКС произошла утечка нескольких килограммов жидкого метана - произошло это при отказе экспериментального оборудования RRM-3 для отработки процесса дозаправки топливом. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

"Недавно в оборудовании RRM-3 отказала электроника, что привело к прекращению работы криогенного охлаждающего устройства. В результате перестала поддерживаться в нужном диапазоне температура жидкого метана в емкости.

И вчера произошла утечка нескольких десятков килограммов метана", - сказал источник.

По словам источника, угрозы экипажу утечка не представляла, поскольку оборудование находится снаружи станции. Однако, на всякий случай, крышки на иллюминаторах модулей МКС были закрыты для их защиты от загрязнений, пояснил источник.

Оборудование RRM-3 (Robotic Refueling Mission), созданное в NASA, было доставлено на МКС в декабре 2018 года на грузовом корабле Dragon. С помощью манипулятора оно было установлено на платформе снаружи станции. RRM-3 предназначено для отработки в космосе процесса дозаправки жидким метаном и его хранения в течение полугода без утечек. Внутри находятся две емкости: пустая и полная с 42 килограммами жидкого метана, утечка которого из емкости предотвращается с помощью криогенного (с крайне низкой температурой) охлаждающего устройства.

Оборудование RRM-3, как следует из названия - третья фаза экспериментальных исследований по технологиям заправки и хранения криогенного топлива. Жидкий метан может служить отличным топливом для ракетных двигателей в космосе, он позволяет создавать высокую тягу, например для преодоления гравитационного притяжения планет и других космических тел. Возможность проводить на орбите дозаправку метаном позволяет минимизировать количество топлива,

которое необходимо привозить с Земли, а значит в будущих миссиях - летать дальше и дольше.

"Все, что может продлить наше пребывание в космосе - бесценно для открытий, - считает Бет Фогл из Центра космических полетов имени Джорджа Маршалла (NASA). - Способность RRM3's перекачивать и хранить криогенные жидкости может изменить наши нынешние ограничения на пилотируемые исследования".

Технологии, которые должны быть отработаны при помощи RRM-3, в будущем могут пригодиться при добыче воды на поверхности Луны для ее дальнейшего расщепления на водород и кислород и использования в качестве криогенного топлива. Технологии RRM3 позволят перекачивать и хранить эти компоненты на борту будущих исследовательских миссий и стать основой для создания "заправочных станций" на Луне. В более далекой перспективе они могут пригодиться для использования углекислого газа, содержащегося в атмосфере Марса, в производстве жидкого метана, который может применять для отправки ракет с марсианской поверхности.

Оборудование RRM3 спроектировано так, чтобы хранить жидкие компоненты топлива без утечек в течение шести месяцев.

"Каждый раз, когда вы делаете что-то впервые, присутствует элемент риска, - пояснял в ноябре перед отправкой прибора его разработчик Джилл МакГуайр, - Мы надеемся, что демонстрация нашей технологии поможет снизить риски при дозаправке в космосе в будущих пилотируемых и научных миссиях".

В начале февраля на американском сегменте МКС произошло другое ЧП. Американским астронавтам на МКС пришлось собирать полотенцами более 10 литров воды, вытекших из туалета в их сегменте.

"У наших коллег в пятницу случилась неприятность в модуле Tranquillity. Астронавты отсоединили магистраль подачи воды в туалет, и из нее полилась жидкость. Пока утечку останавливали, в модуль вылилось более 10 литров воды. Экипажу пришлось собирать воду всеми имеющимися на станции полотенцами", - сказал источник РИА "Новости".

По его словам, вылившаяся вода не повлияла на работу электрооборудования на МКС. "Транквилити" (англ. Tranquility) - жилой модуль Международной космической станции, запуск которого состоялся в 2010 году. В нем находится система жизнеобеспечения, способная перерабатывать жидкие отходы в воду, пригодную для бытового использования, а также производить кислород для дыхания. Кроме того, в "Транквилити" имеется туалет и система очистки воздуха, удаляющая загрязнения из атмосферы станции и контролирующая ее состав.

"Транквилити" имеет шесть стыковочных узлов. Одним из осевых он пристыковывается к модулю "Юнити". К нижнему стыковочному узлу Tranquillity пристыковывается модуль панорамного обзора "Купола", предназначенный для наблюдения за поверхностью Земли, космическим пространством и работающими в открытом космосе людьми или техникой.

Тот инцидент стал не первым случаем неисправности санузлов на Международной космической станции, аналогичные проблемы возникали и раньше, в том числе на российском сегменте. Так, ровно три года назад в российском сегменте Международной космической станции вышло из строя ассенизационно-санитарное устройство. Тогда прохудился один из шлангов в российском модуле "Звезда", в результате чего вытекла жидкость.

Российским космонавтам пришлось выключить туалет и "удалить жидкость имеющимися на борту средствами".

Отдел "Наука"