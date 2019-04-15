ZDF (Германия): российская космонавтика — куда ты идешь?

Россия хочет стать независимой нацией в международных космических исследованиях. Но от ее былого преимущества в космонавтике мало что осталось, заявляет немецкий телеканал ЦДФ. Причин много — от недостаточного финансирования до коррупции. Однако новое руководство «Роскосмоса» намерено навести порядок в отрасли, не отказываясь и от сотрудничества с другими странами.

Советский космонавт Юрий Гагарин 58 лет назад стал первым человеком, покорившим космос и давшим старт эпохе управляемых полетов в космос. Среди российского населения наблюдается ностальгия, но также и гордость: мы - космическая нация. Поэтому Москва смотрела с некоторой завистью на Израиль: в четверг вечером - накануне одного из самых любимых праздников россиян, Дня космонавтики 12-го апреля, Израиль должен был отмечать посадку израильского зонда "Берешит" на Луну. Хотя из этого ничего не вышло, поскольку модуль разбился, но конкуренция с Ближним Востоком уже очевидна.

А от былого превосходства русских над другими нациями сегодня мало что осталось. Причины разнообразны. Долгое время в исследования в области космонавтики инвестировали недостаточно средств, что привело к отставанию в области фундаментальных исследований, техники и развития. Маленькие зарплаты привели к тому, что лишь немногие молодые люди интересовались этой сферой. Старение персонала - логическое следствие. Кроме того, свою роль сыграли раздутый бюрократический аппарат, который затягивал многие необходимые и важные решения, а также коррупция.

Новый глава "Роскосмоса" хочет произвести чистку

Генеральный прокурор Юрий Чайка заявил на днях, что за один только прошлый год в предприятиях российского космического агентства были похищены свыше 1,6 миллиарда рублей. Не говоря уже о том, что из выделенных в общей сложности порядка 500 миллиардов рублей было реализовано только немногим более 80 %.

С такой горой проблем столкнулся Дмитрий Рогозин, когда в мае 2018 года был назначен новым главой "Роскосмоса". Бывший вице-премьер не стал колебаться и приступил к расчистке. У него уже был опыт строительства нового космодрома "Восточный" на Дальнем Востоке. Благодаря его решительному и жесткому подходу были устранены значительные задержки при строительстве, и 28 апреля 2016 года наконец-то стартовала первая ракета в присутствии главы Кремля Владимира Путина.

На первые полосы газет попали в том числе и кадровые изменения в ракетно-космических концернах "Энергия" и "Хруничев", была изменена инвестиционная политика, сам "Роскосмос" сократил персонал, сделав ставку на привлечение новых, активных людей. Что касается концепции, то, естественно, в первые месяцы ее реализация продвигалась неравномерно.

Космонавтику самостоятельно не поднять

Какие цели стоят сегодня перед "Роскосмосом"? Дмитрий Рогозин не скрывает амбициозные, новые задачи, сформулированные его ведомством. В ближайшем будущем должно начаться строительство второй очереди космодрома "Восточный". Наконец, стоит задача освободиться от зависимости от космодрома "Байконур" в Казахстане и иметь собственную площадку для старта тяжелых ракет "Ангара".

Параллельно ведутся работы по новым ракетам и космическому кораблю "Федерация". Последний должен прийти на смену "Союзам" и "Прогрессу" и стать аппаратом для многократного использования. Для первых испытаний потребуется явно больше трех лет.

Продолжается также и международное сотрудничество, потому что самостоятельно пилотируемую космонавтику и дальнейшие исследования космоса в настоящее время продвигать не под силу. Конкретно речь идет о продолжении совместного использования международной космической станции МКС с американским космическим агентством и после 2024 года, при этом не исключено более активное коммерческое использование.

При этом следует учесть тот факт, что, вероятно, уже в этом году монополизированная позиция России в доставке астронавтов к МКС закончится. "Спэйс-экс" (SpaceX) и "Боинг" (Boeing) разработали космические корабли, которые в будущем должны будут доставлять астронавтов НАСА к МКС.

Посадка на Марс запланирована на март 2021 года

Совместно с Европейским космическим агентством (ЕКА) концентрируются усилия на проекте "ЭкзоМарс", в рамках которого в июле 2020 года будет запущен аппарат TGO. Если все пройдет гладко, модуль в марте 2021 года приземлится на поверхность Марса. При помощи специально разработанного ЕКА аппарата должны быть исследованы грунтовые слои Марса и осуществлен поиск возможных следов жизни. Но до управляемых полетов к "красной планете" пройдет еще много времени.

Реальным промежуточным этапом в подготовке к этим полетам рассматривается наш спутник Земли. Для этого на 2024 и 2025 год запланирован запуск орбитальных аппаратов "Луна-26" и "Луна-27". Помимо этого, в Москве 19 марта начался продолжительный эксперимент по моделированию полетов на Луну, в котором также принимает участие Немецкий центр воздушных и космических сил. Долгосрочные планы предусматривают использования Луны в качестве хаба для полетов на Марс, именно на ней планируется размещение управляемых станций для продолжительного нахождения.

Но о гонке - кто первым снова отправит человека на Луну, никто говорить не хочет. Хотя когда президент Владимир Путин выступает в День космонавтики на праздничном концерте "Первые в космосе" в Москве и воздает должное не только Юрию Гагарину, то некоторые россияне, определенно, мечтают о том, что это будет их соотечественник.

Роланд Фритцше (Roland Fritzsche)

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